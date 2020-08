Jongste verdachte drugslab Eext ook betrokken bij hennepkwekerij

De 21-jarige man uit Bergen op Zoom, die in mei is opgepakt voor betrokkenheid bij het drugslab dat aan de Vijzelweg in Eext is gevonden, blijft vastzitten. De rechtbank in Assen had vandaag een extra zitting gepland om te kijken of hij onder voorwaarden naar huis kon, maar de man heeft zijn eigen glazen ingegooid nu blijkt dat hij ook verdacht wordt van een hennepkwekerij.

Afgelopen week is hij als verdachte in die zaak gehoord, vertelde officier van justitie Jeroen Houwink aan de rechtbank. De politie heeft op de telefoon van de man foto's van de kwekerij in Noord-Brabant gevonden en een filmpje dat hij eind maart tussen de hennepplanten van zichzelf heeft gemaakt. Hij heeft volgens Houwink bekend dat hij de kwekerij samen met twee anderen runde. Op 9 april is de wietplantage opgerold.

Dat was zo'n drie weken voor het grote drugslab in de boerderij in Eext werd ontdekt. Daar werd de Brabander op de avond van 1 mei opgepakt, samen met twee plaatsgenoten van 30 en 31 jaar en een 59-jarige man uit Roosendaal. Het lab, waar speed werd gemaakt, was op dat moment volop in bedrijf. Er werden onder meer ketels voor vloeistoffen gevonden van 1.000 liter.

'Gebruikt als chauffeur'

Omdat de jongste verdachte heeft verklaard dat hij alleen drie keer naar Eext is meegegaan om als chauffeur voor de andere verdachten te fungeren en hij verder niks wist, lijkt zijn rol bij het speedlab kleiner. De man zei op de eerste openbare zitting op 4 augustus dat hij naïef is geweest en zich heeft laten gebruiken.

De rechtbank bepaalde toen dat de reclassering moest kijken of hij onder voorwaarden naar huis kon. Eén voorwaarde zou zijn dat hij een opleiding zou gaan volgen, wat de man naar eigen zeggen ook wilde gaan doen. De reclassering kwam met een positief advies totdat vorige week bleek dat de man bij een nieuwe strafzaak is betrokken.

Omdat de man uit zichzelf niks over de hennepzaak heeft verteld in zijn gesprekken met de reclassering en er totaal geen bewijs is dat hij zich voor een opleiding heeft ingeschreven, adviseerde Houwink de rechtbank om hem vast te houden. De rechtbank ging daarin mee, maar wil wel dat de reclassering binnen vier weken opnieuw met de Brabander om tafel gaat om te kijken of er alsnog iets mogelijk is.

Nieuwe verdachten

Tot die tijd blijft hij in de cel, net als de andere drie mannen die op 1 mei zijn opgepakt en de vijfde verdachte die begin augustus is aangehouden. "Die is uit verder telecomonderzoek naar voren gekomen. Het gaat ook om een man uit Bergen op Zoom. Wij gaan er vanuit dat hij dezelfde rol bij het lab heeft gehad als de andere verdachten die vastzitten", aldus Houwink.

De rechtbank heeft onlangs besloten dat ook die Brabander negentig dagen langer in voorarrest blijft zitten. Daarnaast is de volgens Houwink een zesde verdachte, die niet vastzit. Dat is de huurder van de boerderij. Die man, ook afkomstig uit Noord-Brabant, zit niet vast. Het Openbaar Ministerie moet nog besluiten of hij ook daadwerkelijk wordt vervolgd voor betrokkenheid bij de zaak. Zelf ontkent hij dat hij iets van het lab wist.

EncroChat-kraak

Ook de andere mannen hebben tot nu toe ontkend of gezwegen over wat ze in Eext deden. Het lab aan de Vijzelweg is een van de negentien drugslabs in ons land dat is ontdekt nadat het de politie eerder dit jaar lukte om de versleutelde berichtenservice EncroChat te kraken. Criminelen waanden zich op dat netwerk onbespied en deelden veel informatie over criminele zaken.

Naar aanleiding van het kraken van EncroChat zijn er meer dan honderd verdachten in vele zaken in ons land opgepakt. Ook zijn duizenden kilo's drugs en miljoenen euro's in beslag genomen. Het lab in Eext kwam in beeld, omdat één van de verdachten een EncroChat-account heeft. In oktober staat de volgende zitting bij de Asser rechtbank gepland.

