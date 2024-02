Motorstad Assen draait speciale motorparkeerplaatsen de nek om

Assen doet haar naam als motorstad geen eer aan. De zestien speciale motorparkeerplaatsen in het centrum worden opgeheven. Reden: er staan vooral fout geparkeerde auto's en nauwelijks motoren.

De speciale parkeerplekken voor motoren in de Brinkstraat kwamen er jaren geleden op verzoek van de lokale politiek. Assen zou als motorstad de motorrijders in de binnenstad ergens een vaste plek moeten bieden om veilig hun dure machines te parkeren, was toen de oproep.

Aan de ketting

Sindsdien ligt er tegenover Hotel de Jonge, vlakbij het stalen motorkunstwerk, een motorparkeerplaats. In de grond zijn zestien ijzeren haken aangebracht, waaraan motorrijders hun kostbare vervoersmiddel met een ketting kunnen verankeren, ter voorkoming van diefstal.

Maar na jaren constateert de gemeente dat er vrijwel nooit motoren staan op de parkeervakken. Wel zijn er regelmatig personenauto's te vinden, en dat is nu juist niet de bedoeling. Volgens de gemeente is de situatie voor parkeerders niet duidelijk, ondanks maar liefst twee borden waarop duidelijk een motorsymbool staat. "Het parkeerbord wordt vaak gelezen als algemene parkeerplaats. Het motorsymbool zien ze over het hoofd."

Niet parkeren

Om aan deze 'onwenselijke situatie' een einde te maken, is door het college van B en W besloten alle motorparkeerplaatsen weer weg te halen. Voor auto's blijft het gebied taboe als parkeerplek. Op de Brinkstraat komen extra verkeersborden, om duidelijk te maken dat er niet geparkeerd mag worden.