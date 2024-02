Dikke trui aan in de klas vanwege Warmetruiendag: 'Want het gaat best slecht met het klimaat'

De kinderen van OBS De Westerburcht in Eelde hebben zich vandaag extra warm aangekleed. En de thermostaat in de school is een graadje lager gezet. Dat is vanwege Warmetruiendag. Het motto van deze dag is: 'verwarm jezelf, niet de wereld'.

Warmetruiendag is een initiatief waar sinds 2007 jaarlijks honderdduizenden Nederlanders aan meedoen. De landelijke campagne moet helpen om de CO2-uitstoot te verminderen. Het is daarnaast goed voor de portemonnee, want de energieprijzen zijn de laatste jaren gestegen.

3 graden kouder in de klas

Leerlinge Ella is een van de aanjagers van Warmetruiendag op OBS De Westerburcht. Ze is ook een van de kinderklimaatburgemeesters van de gemeente Tynaarlo. "We doen de temperatuur in iedere klas 3 graden lager, want het gaat best slecht met het klimaat. Als we de kachel omlaag zetten, stoten we minder CO2 uit", legt ze uit.

Het Klimaatverbond rekent voor dat wanneer iedere Nederlander één graad minder warm stookt, dat 3,3 miljoen kubieke meter gas en 6,3 miljoen kilo CO2-uitstoot bespaart. En dat is volgens Ella hard nodig. "Het gaat helemaal niet goed met de natuur. En ik hou juist heel erg van de natuur en van planten en dieren."

"Thuis zijn we er ook al een beetje mee bezig, we hebben een moestuin en we planten bomen en een voedselbos. En de kachel hebben we altijd op 17,5 graden", zegt ze.

Snoepketting voor vogels en breien

Warmetruiendag bestaat volgens Ella uit allerlei verschillende activiteiten. "In elke klas is dat een andere. Zo gaan we bijvoorbeeld een snoepketting maken voor vogels. En hier in de klas gaan we breien."