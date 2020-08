FC Emmen boekt progressie, maar overtuigt nog niet tegen PEC

FC Emmen startte tegen PEC Zwolle met Dennis Telgenkamp, Glenn Bijl, aanvoerder Miguel Araujo, Keziah Veendorp, Caner Cavlan, Simon Tibbling, Michael Chacon, Sergio Peña, Denis Granecny, Michael de Leeuw en Robbert de Vos. Anco Jansen en Nikolai Laursen waren nog niet fit genoeg om te spelen, terwijl Marko Kolar ziek thuis zat.

Het publiek in Emmen, zo'n 600 in totaal, zag een beter FC Emmen dan in de voorgaande vier duels die drie nederlagen en één zege opleverden. Organisatorisch was het zeker een uur lang aanzienlijk beter dan tegen Cambuur, FC Groningen en Heracles en de formatie van Dick Lukkien was feller en scherper in de duels. Enige wat er aan schortte was het creëren van kansen. In de eerste helft viel er geen kans te noteren, alhoewel Peña met zijn kwaliteiten wel één mogelijkheid tot kans had moeten promoveren. De Peruaan, die na zijn uitvallen tegen Cambuur weer fit genoeg was om te spelen, had echter ruzie met de bal en kwam niet tot een schot. PEC Zwolle stelde daar voor rust helemaal niets tegenover. De ploeg die in de voorbereiding al won van FC Groningen en Telstar schoot niet één keer op de goal van Telgenkamp.

Dat veranderde in de tweede helft waarin PEC veel dreigender was dan Emmen. Telgenkamp moest twee keer vol aan de bak om zijn doel schoon te houden, maar was kansloos bij de derde kans voor de gasten. Een voorzet van Kenneth Paal werd binnengeschoten door oud Emmen-spits Reza Goochannejhad, die met een simpele lichaamsbeweging invaller Nick Bakker op het verkeerde been zette. Zwolle had daarna de score nog wel kunnen uitbreiden, maar Telgenkamp liet zich geen tweede keer meer verschalken.

