Dick Lukkien: Middenveld functioneerde eindelijk weer normaal

Na vier magere optredens en drie nederlagen kwam FC Emmen tegen PEC beter voor de dag vond de oefenmeester. "Ik ben overall wel tevreden. Met onze sterkste opstelling konden we mee met PEC Zwolle en ik denk dat de kansenverhouding wel in evenwicht was."

Toch was die kansenverhouding hooguit 2-2, want beide ploegen creëerden te weinig. "Dan ben je afhankelijk van creativiteit. Dat hebben we met Sergio Peña, die gelukkig weer drie kwartier kon spelen, natuurlijk voldoende in huis maar hij moet nog wedstrijdfit worden. Dat zag je ook bij die ene mogelijkheid die hij kreeg. Met zijn kwaliteiten moet ie daarvan een kans kunnen maken. Verder was ik wel te spreken over het aanvalsspel via onze rechterkant en de wisselwerking tussen Robbert de Vos en Glenn Bijl, al kwam er uiteindelijk te weinig gevaar uit.

'Ik wil niet meer zeuren over spelers die we niet hebben'

Lukkien verwacht dat dat aanvalsspel alleen maar beter wordt. "Ik verwacht veel van het koppeltje Bijl - Laursen. Aan de linkerkant is dat een ander verhaal. Daar hebben we flink aan kwaliteit ingeleverd. Daar hadden we Frei en als hij niet speelde dan hadden we Adzic. Dat zijn goede spelers. Nu hebben we daar Sidibe. En Sidibe kan dat worden, maar is nu nog niet van dat niveau. Maar ik wil niet steeds zeuren over spelers die we niet hebben. Hier moeten we het nu mee doen en deze spelers moeten beter worden."

Het meest content was Lukkien over het middenveld. "Eindelijk functioneerde het daar weer normaal, met Peña als aanvallende middenvelder en daarachter Simon Tibbling die erg goed speelde. Maar niet alleen hij, ook Michael Chacon deed het goed."

