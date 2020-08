Wielrenster Lieke Nooijen maakt EK-debuut bij beloften: 'Alleen winnen telt voor mij'

Door de coronacrisis kwam ze nog maar weinig aan koersen toe dit seizoen. En daarom is het EK van morgen meteen haar vuurdoop in deze categorie.

"Ik heb eigenlijk nog geen een koers gereden tussen de dames", zegt Nooijen. "Maar ik heb er wel heel veel vertrouwen en zin in."

Parcours

De wedstrijd voor de beloften gaat morgen over 82 kilometer. "Dat is voor ons doen niet zo lang. We rijden zes rondes en in iedere ronde zitten honderdzestig hoogtemeters. Het is heuvelachtig, dus ik denk wel dat ik daar m'n krachten kwijt kan. De sprint is nog een beetje bergop. Normaalgesproken kan ik daar wel uit de voeten.

'Progressie gemaakt in coronatijd'

De coronatijd zorgde ook bij Nooijen voor een hinderlijke onderbreking van haar seizoen. Wel trainde ze door. "Je weet dan niet wanneer de koersen weer gaan starten. Ik heb wel veel progressie gemaakt in coronatijd en nu er weer koersen zijn, wil ik er ook weer staan", zegt Nooijen resoluut.

Sportvrouw van Drenthe

Nooijen werd geboren in het Brabantse Deurne. Tien jaar geleden verhuisde ze naar Coevorden en begon ze bij de WSV Emmen met fietsen. Met de bronzen WK-medaille op zak werd ze vorig jaar uitgeroepen tot Sportvrouw van Drenthe.

De 19-jarige renster rijdt nu nog voor wielervereniging Schijndel. Als clubrenster mocht ze niet meedoen aan het NK in Drenthe. Maar er lijkt belangstelling voor haar te zijn vanuit een UCI-team. En dus zal ze normaal gesproken volgend jaar wel mogen starten op de VAM in WIjster.

Trots

Maar de selectie voor het EK in Plouay maakte veel goed. "Het is altijd mooi om mee te mogen naar een kampioenschap. Er is toch altijd een speciale sfeer als je in het oranje mag starten. Ik ben toch trots dat ik mag koersen voor de Nederlandse selectie", besluit Nooijen.

De beloftenwedstrijd voor de vrouwen gaat morgenvroeg om 9.00 uur van start.