Zet de tuinmeubelen maar vast, zomerstorm Francis komt eraan

Zware windstoten, regen en een flinke klap onweer. Dat voorspelt RTV Drenthe-weerman Arend Zanting voor vannacht en morgen. Zomerstorm Francis trekt dan over Nederland en daar gaan we in Drenthe ook wat van merken.

Van de lange hittegolf is niets meer over de komende dagen. De wind neemt toe en gaat van windkracht 1 tot 2 in een rap tempo naar 4 of 5 weet Zanting. "Dat wordt een vrij krachtige wind." De temperatuur daalt daarbij tot 19 graden. Vanmiddag zijn er al windstoten mogelijk van 65 kilometer per uur met wat flinke buien.

Vannacht erg onstuimig

Vannacht kunnen we ons opmaken voor flink wat neerslag. "We krijgen zelfs windkracht 6 met flinke windstoten van 70 tot 80 kilometer per uur", aldus Zanting. In de nacht kan er op de Wadden zelfs windkracht 9 voorkomen. Dat staat volgens het KNMI gelijk aan de mogelijkheid dat er dakpannen kunnen wegwaaien. Raadzaam is dan ook de tuinmeubelen en het zwembadje even goed op te bergen.

Woensdag code geel

Het KNMI heeft voor woensdag code geel afgegeven voor Drenthe. Dan kunnen er nog windstoten voorkomen van 75 tot 100 kilometer per uur en gaat het flink regenen. "Wel tot 20 millimeter", zegt Zanting. Dat is 20 liter per vierkante meter.

Op zon hoeven we nog niet te rekenen. Komend weekend gaat het ook weer regenen.

