Elf kanshebbers voor opvolging Hans Hogendoorn als stem 'Met het Oog op Morgen'

Inmiddels zijn er nog elf gegadigden over. Dat werd duidelijk in de uitzending van gisteravond, waarin de shortlist bekend werd.

Bijna een halve eeuw Hogendoorn

De winnaar wordt op 10 februari bekendgemaakt in een speciale uitzending vanuit Amsterdam. De jury bestaat uit presentator van Met het Oog op Morgen en het NOS Journaal Rob Trip, Nieuws & Co-presentatrice Fleur Wallenburg, dj en stemacteur Fernando Halman en plaatsvervangend hoofdredacteur van NOS Nieuws Bart Leferink.

Hogendoorn was bijna een halve eeuw te horen in Het Oog. Zijn kenmerkende stem klonk in de begintune en jingles van bijna 17.000 uitzendingen.