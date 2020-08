Ratko Mladic vandaag in hoger beroep bij VN-tribunaal

Mladic kreeg in 2017 levenslang vanwege zijn rol in de genocide van Srebrenica in Bosnië en Herzegovina. VN-soldaten, van wie velen afkomstig van de Johan Willen Friso Kazerne in Assen, konden in 1995 zo'n 8.000 moslimmannen niet beschermen tegen het leger van Mladic.

Advocaten willen vrijspraak en nieuw proces

De rechters van het tribunaal gaan vandaag de raadslieden van Mladic aanhoren, die om vrijspraak en een nieuw proces vragen. Morgen komen de aanklagers aan het woord. Die willen een hogere straf. Ze vinden dat Mladic voor meer oorlogsmisdaden moet worden veroordeeld.

Mladic kreeg in november 2017 levenslang wegens volkerenmoord in Srebrenica en andere oorlogsmisdaden. Die werden gepleegd in de bloedige oorlog waarmee Bosnië en Herzegovina zich met westerse steun zeer tegen de zin van de Servische gemeenschap afscheidde van toenmalig Joegoslavië.

Srebrenica

Srebrenica is een stadje met daaromheen een gebied dat onder controle stond van Dutchbat-militairen. Op 11 juli 1995 moest Dutchbat de enclave vol met duizenden vluchtelingen uit handen geven aan de Servische generaal Mladic. Mladic walste met zijn militairen dwars door de enclave. Bij de basis van Dutchbat, in het dorp Potocari naast Srebrenica, hadden duizenden vluchtelingen zich verzameld. Op die plek liet hij mannen en vrouwen van elkaar scheiden. Een deel van de mannen vluchtte de heuvels in. Zo'n 8.000 mannen en jongens zijn vermoord.

Jarenlang schuil

Mladic wist zich in Servië jarenlang schuil te houden en kon daar pas in mei 2011 worden gearresteerd. Zijn proces voor het Joegoslavië-tribunaal begon een jaar later. De 77-jarige Mladic heeft in gevangenschap in Scheveningen inmiddels twee beroertes en een hartaanval gehad.

Voor veel voormalig VN-soldaten uit Drenthe, is de val van Srebrenica nog steeds een open wond.

