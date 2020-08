Eis: 2,5 jaar cel voor poging tot doodslag met snijbrander

"Uithalen met een snijbrander gaat alle grenzen over." Dat zei de officier van justitie vanochtend tegen afvalondernemer Albert T. in de rechtbank in Assen. In december viel hij een zakenrelatie aan met een snijbrander. Ze eiste 2,5 jaar cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk, voor poging tot doodslag.

Daarnaast wil de officier dat de 50-jarige ondernemer uit Rouveen een verbod krijgt om nog contact op te nemen met het slachtoffer en zijn gezin en een verbod om nog op het bedrijventerrein aan de Hesselterlandweg in Meppel te komen. Verder moet hij volgens haar worden begeleid door de reclassering en ruim 6.300 euro schadevergoeding betalen.

23 meldingen van incidenten

Albert T. had al lange tijd een conflict over het terrein aan de Hessererlandweg, waar tot vorig voorjaar zijn eigen afvalbedrijf gevestigd was. In april werd het verkocht aan Van Dijk Containers. In de periode voor de aanval met de snijbrander in december kreeg de politie 23 meldingen van incidenten op het terrein.

Op 17 december wilde T. het terrein op. Een medewerker van het containerbedrijf zag dat hij met een snijbrander in de weer was om het hek open te krijgen en belde zijn baas. Toen die erbij kwam, ging hij gelijk op T. af en gaf hem een duw. Op beelden die de medewerker met zijn mobieltje maakte, was te zien dat T. daarna drie keer slaat met de snijbrander.

'Puur geluk'

"Volgens getuigen haalde hij echt uit. En niet een beetje, hij hief de snijbrander met twee handen boven zijn hoofd, terwijl hij nog brandde en sloeg drie keer", vatte de officier samen. Het slachtoffer liep een wond van vijf centimeter op aan zijn kaak, maar het had volgens de aanklaagster veel slechter kunnen aflopen. "Dat het niet tot de dood is gekomen, is niet aan T. te danken, maar is puur geluk geweest."

T. stelt dat het slachtoffer juist hém aanviel. "Ik werd in de rug aangevallen en gestoken en heb uitgehaald, puur om de aanval te stoppen. Het was zelfverdediging." Volgens de aanklaagster strookt dat verhaal niet met de beelden.

'Te weinig bewijs'

Advocaat Jori Schadd vindt dat er te weinig bewijs is voor poging tot doodslag. De afvalondernemer was absoluut niet van plan om het slachtoffer te doden en het letsel dat hij opliep was oppervlakkig, aldus Schadd. Poging zware mishandeling is volgens hem ook niet te bewijzen, omdat er geen sprake is van zwaar lichamelijk letsel.

Ondertussen loopt er een civiele zaak over het conflict over het terrein in Meppel. T. zit sinds december in voorarrest. Hij is naar eigen zeggen alles kwijt. Zijn vrouw runt momenteel zijn bedrijf, dat nog bestaat uit twee medewerkers.

Uitspraak is over twee weken.

