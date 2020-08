Pop-up bioscoop in Assen: film kijken in rubberboot of strandstoel

Ze willen afwisselend op beide locaties elk weekend in september een levensgroot opblaasbaar filmscherm neerzetten. Maximaal 120 bezoekers kunnen terecht in de pop-up bioscoop.

Veel wind lastig voor bootjes

De eerste filmvoorstelling in de buitenlucht staat gepland in het weekend van 4, 5 en 6 september. Bedoeling is dat dit aan de Havenkade gebeurt. Maar dat is volgens evenementenorganisator Levi Vandenberg afhankelijk van de weersomstandigheden. "Bij te veel wind is het lastig om de rubberbootjes vanwege de stroming in bedwang te houden. Je zult onder de voorstelling sowieso wat moeten peddelen, maar bij harde wind wordt dat lastig. Dan zullen we uitwijken naar de Baggelhuizerplas."

Bij de Havenkade liggen rubberbootjes klaar, waar de filmliefhebbers met twee personen in kunnen stappen. Als de pop-up bioscoop bij de Baggelhuizerplas staat, kijken bezoekers vanuit strandstoelen naar het filmscherm wat op een zandeilandje is geplaatst.

Met koptelefoon

Lawaaioverlast zal de pop-up bioscoop niet geven. De film wordt bekeken met een koptelefoon op, volgens het principe van de silent-disco. "En de ondertiteling is zo groot op het scherm, dat is makkelijk te lezen. Het scherm is fors, meer dan zeven meter breed en bijna vier-en-een-halve meter hoog", aldus Vandenberg.

Vanaf het strand naar een film kijken bij de Baggelhuizerplas kan straks in september (Rechten: Airscreen)

Het plan voor een bios in de buitenlucht in Assen is dit voorjaar door het ondernemersduo ontwikkeld. Aanvankelijk wilden ze in augustus al van start met het project. Dat is een maand later geworden, omdat ze eerst nog overleg hadden met DNK. De cultuurinstelling had namelijk ook het idee voor een drijvende bioscoop op het water aan de Kop van de Vaart. Beide partijen gingen in overleg, maar DNK is alsnog afgehaakt.

Geen drijvende bios DNK

Volgens DNK-directeur Hanneke Bruggeman is hun idee door alle coronaperikelen en de kosten 'in het water gevallen'. "Corona is voor DNK een groot item. En het geld dat we voor deze zomer vanuit de gemeente konden krijgen, van een subsidie van 100.000 euro, dat was voor ons helaas te weinig om het project mogelijk te maken."

Jammer vindt Vandenberg het wel, dat door de vertraging de pop-up bioscoop niet in de maand augustus kon draaien. "Scheelt me toch 9000 euro, maar dat is ondernemersrisico. Het weer was natuurlijk prachtig, en dat is nu maar afwachten. We hopen in elk geval op een mooie nazomer."

Weersverwachting

De ticketverkoop voor de eerste filmvoorstellingen begint maandag. "We hopen de vier weekenden in september dit project te kunnen doen. Elke maandag beslissen we, kijkend naar de weersverwachting, of we het daarop volgende weekend de pop-up bioscoop neer kunnen zetten, en dan ook waar", vertelt Vandenberg.

Wat er te zien is, blijft een verrassing. "Vantevoren de films aankondigen, dat mag niet vanwege de rechten. Maar het gaat om oude kaskrakers, die ook met de locatie een verbinding hebben. Dus denk je aan water en bootjes, dan kom je al snel bij Jaws uit of Titanic. En het gaat ook in eerste instantie om de beleving."

Volgens Vandenberg is er zeker een behoefte aan een bios in de buitenlucht. "Dat is door een recent onderzoek onder jongeren door CMO-STAMM nog eens bevestigd. Een buitenbioscoop was onder jongeren een veelgehoorde voorziening die ze wilden. Dus wij waren met ons idee gelukkig op de goede weg." Sowieso wil Vandenberg meer voor jongeren in Assen organiseren. "Want er is nu veel te weinig. Dat willen we oppakken." Daarvoor hebben ze vorige week officieel de Stichting Promotie Assen opgericht, die nu de pop-up bioscoop als eerste project neerzet. Vanuit het Ondernemers Fonds Assen krijgt het initiatief 5000 euro subsidie.

In het donker in een rubberbootje op het water film kijken, is volgens de initiatiefnemers 'een beleving' (Rechten: Reinout Hellenthal)

Blijvertje?

Of de buitenbios ook een blijvertje zal worden in Assen, dat is nog de vraag. "Dit wordt komende maand een mooie test. En we zijn ook nog bezig met een vergunning voor de Gouverneurstuin, zodat we nog een mooie buitenlocatie erbij hebben. Dat horen we hopelijk deze week", aldus Vandenberg.

Ook kijkt het duo nog of het opblaasbare filmscherm bij een verzorgingstehuis neergezet kan worden. "Zo hopen we ouderen vanachter het raam ook film te laten kijken, eventueel met elkaar op een kamer, met geluid via de radio. Dat bekijken we nog", besluit Vandenberg.

