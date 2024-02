Drenthe wil vuist maken tegen slinks opererende criminelen: 'Het gebeurt onder je ogen'

Samenwerking

De Drentse overheden staken de koppen bij elkaar om hun offensief onderling af te stemmen. Volgens Van Oosterhout is bij alle partijen het besef aanwezig, maar vraagt het probleem om maatwerk. "De criminaliteit zegt niet: we gaan wel in Emmen aan het werk, maar niet in Borger-Odoorn. Het dendert de hele provincie door. Dus als je dat wil aanpakken, moet je het met elkaar doen."

Speerpunt van beleid is bewustwording bij burgers. Zo wordt met boeren gesproken over ongure types die het hebben gemunt op hun schuur. "Wees niet naïef", onderstreept Van Oosterhout.

Een andere campagne focust zich op jongeren. "Zij zijn buitengewoon aantrekkelijk voor het uitlenen van hun pinpas." De jeugd zwicht als ze betaald krijgen om hun pasje af te staan. Daarmee gebeuren vervolgens criminele activiteiten. "We laten aan de buitenwacht zien: jongens, let op, want ondermijning gebeurt onder je ogen."

'Het gebeurt ook in Drenthe'

Hoewel alertheid geboden is, schuwen mensen het tippen van louche praktijken nog weleens. Van Oosterhout snapt dat, en haalt daarbij weer een voorbeeld uit de la. "Als iemand 's avonds z'n hondje uitlaat, en op het bedrijventerrein allemaal bedrijvigheid ziet, dan kan dat natuurlijk zo zijn. Je hoeft er niets mee te doen, maar het is niet verkeerd dat neer te leggen bij de wijkagent."

Of het genoeg is om ondermijnende criminaliteit de kop in te drukken? "We moeten aan de bak", geeft Van Oosterhout als opdracht mee. "Denk niet alleen aan Brabant of Limburg. Het gebeurt óók in Drenthe."