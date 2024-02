Museum Collectie Brands in koninklijke sferen

Het duurt nog even voordat koning Willem-Alexander zijn verjaardag in Emmen komt vieren, maar Museum Collectie Brands in Nieuw-Dordrecht is al in de oranjesferen met de nieuwe tentoonstelling 'Een koninklijk leven'.

"We gaan hier langs de momenten in het leven van de koninklijke familie die onder een vergrootglas liggen", vertelt Marianne Bakker van Museum Collectie Brands. "Dus we hebben het over een geboorte, een huwelijk en een overlijden. Dat zijn ook de momenten waarop veel memorabilia zijn uitgegeven."

Beroemde traan van Maxima

Grondlegger van het museum, Jans Brands (1932-2019) verzamelde alles in zijn boerderij in Nieuw-Dordrecht, waar nu het museum zit. Ook borden, doosjes, kranten en glazen over de koninklijke familie. Bakker heeft deze spullen aangevuld met andere voorwerpen, geleend van musea uit de buurt.

"Zo hebben wij bijvoorbeeld prachtige staatsieportretten van de buurgemeente Coevorden in bruikleen", vertelt Bakker. "We hebben een prachtig bord van het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima geleend van de Jan Menze van Diepen Stichting uit Slochteren. En als we het over hun huwelijk hebben, hebben we het natuurlijk ook over de beroemde traan van Maxima tijdens het optreden van Carel Kraayenhof op de bandoneon. Dat instrument hebben we kunnen lenen van Museum Vosbergen uit Eelde."