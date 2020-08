Nieuwe blusmethode elektrische auto's nu ook in Drenthe

Het idee komt overwaaien uit Den Haag, daar hebben bergingsdiensten al samen met de Veiligheidsregio een Salvage Container. Deze is het afgelopen half jaar 5 keer ingezet bij ongevallen waarbij elektrische auto's betrokken waren. In Noord Nederland staan er sinds vorige week vier: in Steenwijk, Leeuwarden, Kampen en Hoogeveen.

"We hebben deze container omdat je steeds meer elektrische auto's op de weg ziet. Als er een ongeluk gebeurt en de auto vliegt in brand, neemt de brandweer contact op met onze berger. In dit geval De Jonge Berging en Transport. De auto wordt vervolgens in die container geplaatst zodat de accu kan ontladen. Als dat niet gebeurt bestaat de kans dat het voertuig alsnog weer gaat branden", vertelt Ellard Roersma namens de Veiligheidsregio Drenthe.

Bak in eerste instantie niet vol met water

Zodra een elektrische auto is betrokken bij een ongeval overleggen de brandweer en de veiligheidsregio in eerste instantie of de accu beschadigd zou kunnen zijn. Als dat het geval is, komt de Salvage Container naar de desbetreffende plek. In geval van brand wordt de container altijd opgetrommeld. "We vullen hem niet gelijk met water. Onze berger zet de container neer, de auto wordt erin gehesen en gaat vervolgens naar ons bedrijf. Daarna blijft de container daar ongeveer een week staan. We monitoren continu of er geen nieuwe brand ontstaat. Als dat wel zo is bellen we de brandweer en die komt dan langs om hem vol te zetten met water", vertelt Henry de Jonge namens De Jonge Berging en Transport.

Omdat er nog weinig geëxperimenteerd is met de container, is nog niet duidelijk hoe lang een elektrische auto na een brand of ongeluk in de container moet staan. Vermoedelijk zal de accu pas na 5 tot 10 dagen niet opnieuw in de brand kunnen vliegen.