Dichtbundel van ongeneeslijk zieke Geke Maes eindigt met symbolische komma: 'Achter het leven staat geen punt'

Geke Maes (44) kreeg vorig jaar zomer het verschrikkelijke nieuws te horen dat ze ongeneeslijk ziek was. Het was voor de Meppelse zelf de aanleiding om haar ultieme droom waar te maken, het schrijven en publiceren van een dichtbundel. "Door de omstandigheden is het allemaal in een versneld tempo gegaan."

Zeven jaar geleden werd een kwaadaardige moedervlek bij Geke verwijderd. Ze heeft onder controle gestaan en dat leek allemaal goed te zijn, totdat ze afgelopen zomer allemaal klachten, zoals hoofdpijn, kreeg. "Het leek in het begin niet heel ernstig, dat gooi je het gewoon op stress en migraine." Maar ze kreeg steeds meer klachten, kon moeilijker op woorden komen, pijn in de benen.

"Eind juli, begin augustus ben ik naar het ziekenhuis gegaan en heb ik de diagnose gekregen dat het uitgezaaid melanoom was." Het zat op dat moment al op verschillende plekken in haar hoofd en lijf. "Ik kreeg gelijk de boodschap mee dat ik in de komende maanden herinneringen moest gaan maken."

Binnen tien weken een bundel

De bundel 'Lees mij tussen de regels door', die inmiddels al 1.100 keer is verkocht, werd in een sneltreinvaart in elkaar gezet. "Ik heb heel veel hulp hierbij gehad. Ik sprak mijn wens uit in een groep 'Instagram-dichters'. Mensen die gedichten schrijven op Instagram. Die gaven gelijk aan dat ze mij wilden helpen."

Geke wil zo iets achterlaten voor bijvoorbeeld haar man en drie kinderen, want de mensen om haar heen zijn ook betrokken bij de samenstelling van de bundel. "Er zijn een aantal gedichten die mensen om mij heen hebben uitgezocht. Er staat dan ook een persoonlijke noot bij wat ik voor hen beteken. Dat maakt het ook wel extra persoonlijk."

Taalvirtuoos