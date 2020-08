Drenthe ontvangt flink minder toeristen door corona

In april, mei en juni 2020 kregen toeristische accommodaties in Drenthe ruim 64 procent minder bezoekers dan die periode een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het contrast kan bijna niet groter na het topjaar 2019. Dit jaar wordt de sector hard geraakt door de coronacrisis. In Drenthe verbleven in het tweede kwartaal van 2020 zo'n 211.000 gasten. In dezelfde periode een jaar eerder waren dat er nog 594.000.

In april kwam de sector door de coronacrisis bijna helemaal stil te liggen. Toen ontving Drenthe zo'n 12.000 gasten, in mei waren dat er 60.000, in juni 139.000. Vrijwel alle gasten kwamen uit Nederland (202.000).

Landelijk

Drenthe is een middenmoter vergeleken met de rest van Nederland. Noord-Holland is 'koploper', daar verbleven 82 procent minder gasten. In Friesland was de daling met iets meer dan 53 procent het kleinst.