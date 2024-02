Ambitieuze voetbalsters kunnen straks bij FC Emmen terecht: 'Heerenveen is wel een eind rijden'

Er wordt fanatiek gevoetbald op de velden van VV Nieuw Buinen. Op het ene veld spelen de Meiden Onder twintig (MO20), ernaast de Meiden Onder 15. Nieuw Buinen MO20 wint vanochtend met 4-0. Een van de doelpunten komt van de schoen van Marit de Vries.

Hoe fanatiek Marit ook is, de stap naar een jeugdopleiding van een ere- of eerstedivisieclub was wel erg groot. "Ja, dat is jammer. Want er is niet veel hier in de buurt, of je zou al naar Heerenveen moeten, maar dat is wel een eind rijden."

Jeugdopleiding voor meiden

Als het aan FC Emmen ligt wordt die afstand voor jonge meiden uit Drenthe veel kleiner. De club wil over drie jaar met een meidenteam de competitie in. Daarvoor begint het komend schooljaar met een samenwerking met het Carmel College in Emmen.

Christiaan Hindriks van FC Emmen praat zich de blaren op de tong op de open dag van de school. "Ja, het is veel praten hier. Mijn stem begint al wat minder te worden, maar we doen het met alle plezier." Hindriks is Manager Opleiding Topsport en Welzijn bij de betaald voetbalorganisatie. Op de open dag van het Carmel College probeert hij jongeren enthousiast te krijgen voor de jeugdopleiding.

Topsportopleiding in Emmen

Het Carmel College werkt al langer met jonge topsporters. De school past bijvoorbeeld de roosters voor hen aan en heeft een netwerk met specialisten die kunnen ondersteunen, zegt Alex Schepers. "De sportdiëtist, de sportarts, de fysio, de mentale begeleiding; dat is een heel team dat achter de sporters zit. Iedereen ziet alleen dat we twee keer per week voetballen, maar het is meer dan alleen voetballen."

"Het scheelt dat we dagelijks contact hebben met het Carmel College" zegt Christiaan Hindriks. "Zodat we de trainingen af kunnen stemmen met de schoolcarrière. Zo kunnen ze op hoog niveau training krijgen, maar ook geen lessen missen op school."