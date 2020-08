Nazomerkermis Assen kan doorgaan: gemeente geeft vergunning

De nazomerkermis is van 4 tot en met 13 september. Het is een initiatief van organisatiebureau Voor Altijd Events, van onder anderen Sander ten Bosch, ook directeur van het TT Festival. Die zag de TT eind juni, en daarmee ook het TT Festival met de grote TT-kermis, al wegvallen door het coronavirus. Samen met Tamara Boor, ook al jaren bij het TT Festival betrokken, kwam Voor Altijd Events tot het plan voor de nazomerkermis.

Het duo is blij dat er nu definitief groen licht is, en dat er in september toch in Assen alsnog iets georganiseerd kan worden."Komende week moeten we opbouwen, daarvoor waren we in afwachting van de vergunning al druk met de voorbereidingen. Maar gelukkig is nu toch de kogel door de kerk en kunnen we vol gas verder", zeggen Ten Bosch en Boor.

Geen zorgen

Echt zorgen maakte het tweetal zich trouwens niet over het doorgaan van het evenement. Ook niet toen de fractie van 50PLUS eerder deze maand met kritische vragen kwam richting het college van B en W over de op handen zijnde kermis. De partij stelde 'Doe toch effe kalm an', in verband met het coronavirus.

Ten Bosch raakte daardoor niet echt van de wijs. "We hebben overal rekening mee gehouden als het gaat om coronamaatregelen. Ik zou niet weten waarom die niet afdoende zouden zijn." Zo komen er extra toiletten, speciale looproutes, jongeren onder de 18 jaar krijgen een polsbandje, er zijn gastdames en gastheren, er is extra beveiliging en er komt een speciale corona-coördinator.

Alles zo veilig mogelijk

"Kortom, we doen er alles aan om het evenement zo veilig mogelijk te laten verlopen. En ook de kermisexploitanten stellen alles in het werk om het publiek veilig de attracties in te laten gaan. Die willen ook graag dat het allemaal verantwoord is. En ik weet dat sommige mensen sceptisch zijn en die een kermis op dit moment niet zien zitten, uit vrees voor besmetting. Het is nog altijd de eigen keuze van mensen of ze komen. Maar wij treffen zoveel maatregelen, dat het veilig kan", aldus Tamara Boor.

In Groningen is de zomerkermis deze week wel afgeblazen. "Dat is niet te vergelijken", zegt Ten Bosch. "Wij gebruiken het Veemarktplein. Dat ligt net buiten het centrum, waar geen grote publieksbewegingen zijn, behalve dan dat er geparkeerd wordt. In de stad Groningen spreek je van een kermis midden in de stad, in de publieke ruimte waar al veel mensen zijn. Dat is in ons geval niet zo."

Meer dan dertig attracties

Volgens de organisatie zijn er ruim dertig attracties te vinden op de Asser nazomerkermis. Maximaal aantal bezoekers dat op het plein is toegestaan is duizend.

Voor de kermisexploitanten is het doorgaan van de kermis ook goed nieuws. Die hebben als gevolg van corona ook maandenlang stil moeten zitten, met grote financiële gevolgen. In het eerste weekend van september zijn ook DTM-races op het TT Circuit. Ook daarvan hoopt de organisatie nog wat publiek naar de stad te trekken en naar het kermisterrein.

