3,5 jaar cel geëist voor acht keer insteken op portier Het Postkantoor

Het Openbaar Ministerie eiste 3,5 jaar gevangenisstraf, waarvan een half jaar voorwaardelijk tegen de voormalig inwoner van Hoogeveen. De officier van justitie ziet het steken van de portier, die in zijn bovenarm en oor werd geraakt, als een poging tot doodslag. Ze vindt dat hij recht heeft op ruim 3.600 euro schadevergoeding.

De verdachte stak met zijn mes ook een collega van de man in de hand. Volgens de officier is dat een poging tot zware mishandeling. Hij raakte die portier toen die tussen de verdachte en zijn collega probeerde te komen.

De politie heeft een 38-jarige man uit Hoogeveen aangehouden (Rechten: De Vies Media)

Uit de kroeg gezet

De 39-jarige man was in de nacht van 24 november aan het stappen in Hoogeveen. Hij was al bij allerlei kroegen geweest en had ook van alles gedronken toen hij het in Het Postkantoor met iemand aan de stok kreeg. Omdat de dronken man en zijn kameraad zo vervelend waren, zette een van de beveiligers hen eruit. De vriend van de man werkte gewoon mee, maar de verdachte verzette zich hevig.

Buiten ontstond duw- en trekwerk tussen de 39-jarige man en de portier. Nadat de beveiliger hem twee keer op de grond had gegooid, kwam de man opnieuw op hem af. De collega van de portier zag toen iets glinsteren in de linkerhand. Het lukte hem uiteindelijk het mes af te pakken, maar toen had de verdachte al meerdere keren gestoken.

'Veel impact'

De steekpartij had voor de portier die in zijn bovenarm en oor werd geraakt dodelijk kunnen aflopen, aldus de officier. "Als hij iets verder naar beneden of opzij was gestoken, had het mes vitale lichaamsdelen, zoals de hals of de slaap kunnen raken." Het slachtoffer heeft meerdere maanden niet kunnen werken. De steekpartij had veel impact op hem en zijn vriendin, die op die avond ook in de kroeg was, vertelde hij.

De verdachte kan zich naar eigen zeggen niks meer van de bewuste avond herinneren. Uit een blaastest bleek dat hij vijftien tot twintig glazen alcohol op had. De man is drankverslaafd en de officier wil dat hij zich daarvoor laat behandelen. Dat wil de man zelf ook. Zijn advocaat vindt dat hij moet worden vrijgesproken van poging tot doodslag, omdat daarvoor te weinig bewijs is.

Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.

