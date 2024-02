Een automobilist is gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk aan de Meenteweg tussen Meppel en Havelte. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond 19.00 uur en de auto is tegen een boom beland. De weg tussen Meppel en Havelte is tijdelijk afgesloten voor het politieonderzoek. Het is nog niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren.