VVD'er Jan Batelaan voorgedragen als wethouder Midden-Drenthe

Jan Batelaan wordt door de VVD naar voren geschoven als nieuwe wethouder in Midden-Drenthe. De VVD'er komt over van Waterschap Hunze en Aa's, waar hij in het dagelijks bestuur zit.

Batelaan volgt partijgenoot Anique Snijders op. Snijders vertrok in juni nadat het haar niet lukte een aantal lastige dossiers vlot te trekken zoals de ingestorte geluidswal bij Spier en een veel te dure rotonde in Beilen.

Smilde

De VVD ging op zoek naar een kandidaat met bestuurlijke ervaring en kennis van de regio en kwam zodoende uit bij Batelaan. De 45-jarige inwoner van Zuidbroek werd geboren in Smilde, waar hij ook opgroeide. Tussen 2010 en 2015 was hij wethouder in de gemeente Menterwolde.

Uit meer dan tien kandidaten verkoos de sollicitatiecommissie Batelaan als kandidaat. "Batelaan voldoet overtuigend aan de profielschets, is bekend met huidige portefeuille en met zijn ervaring is hij een mooie aanvulling in het college van Midden-Drenthe", stelt fractievoorzitter Arjan van Gelderen. "Hij heeft hier meer dan 20 jaar gewoond en heeft ruim bestuurlijke ervaring." Van Gelderen noemt Batelaan 'daadkrachtig', 'een verbinder' en 'iemand die in staat is om met de inwoners het gesprek aan te gaan'."

Portefeuille

De VVD heeft er 'alle vertrouwen' in dat de gemeenteraad akkoord gaat met de nieuwe wethouder. Wat Batelaan precies in zijn portefeuille krijgt is nog onbekend. Na het vertrek van Snijders ontfermde wethouder Jan Schipper (CDA) zich bijvoorbeeld over de geluidswal van Spier. Van Gelderen: "Het is aan het college of een VVD-wethouder dat dossier weer krijgt."

