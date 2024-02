Zorgopleiding Indonesische studenten mag van rechter nog niet definitief worden gestopt

Positief nieuws voor de groep Indonesische studenten die nog voor Zorggroep Drenthe en Zorggroep Tangenborgh werkt. De rechter heeft namelijk bepaald dat opleidingsinstituut Avans+ moet doorgaan met de opleiding die ze volgen. In november kondigde Avans+ te stoppen met de opleiding Bachelor of Nursing International. De rechter heeft bepaald dat Avans+ eerst de uitkomst van een onderzoek van de Arbeidsinspectie af moet wachten, voordat de opleiding kan worden stopgezet.

Ongeveer de helft van de 40 studenten die in november 2021 aan een traject zijn begonnen van studeren en werken bij Zorggroep Drenthe, is al gestopt. Daarmee was het project dat door Zorggroep Drenthe was gepresenteerd als innovatieve oplossing voor het personeelstekort in de zorg, al een stille dood gestorven.

Opleidingsinstituut Avans+ was voor de rechter gedaagd door bemiddelaar Yomema. Volgens Yomema was Avans+ te voorbarig met het definitief stopzetten van de opleiding. Yomema is door de rechter nu in het gelijk gesteld.

Gebroken diensten en nauwelijks begeleiding

Afgelopen zomer kwam via RTV Drenthe naar buiten dat er onvrede heerste bij een groep van 40 Indonesische studenten die bij Zorggroep Drenthe studeren en stagelopen. Ze bleken zes dagen per week actief te zijn met werk, draaiden gebroken diensten en kregen nauwelijks stagebegeleiding.

In de arbeidsovereenkomst met Zorggroep Drenthe stond dat ze een boete zouden krijgen van 1.000 euro wanneer ze zich negatief zouden uitlaten over Zorggroep Drenthe en wanneer ze niet zouden melden dat ze een relatie zouden krijgen of verbreken, huwen dan wel scheiden, samenwonen dan wel alleen gaan wonen of een kind krijgen. Zorggroep Drenthe stopte de toekomstige samenwerking binnen dit project enkele maanden nadat de klachten naar buiten kwamen.

Onderzoek