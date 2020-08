Reeks woninginbraken in Hoogeveen, Volkswagen weg

Afgelopen week zijn er 7 inbraken en pogingen tot inbraak gedaan in Hoogeveen. Dat schrijft de politie op Facebook. Bij een van de inbraken is een Volkswagen Up gestolen.

Aan De Drift werd een raam geforceerd en daar werden op 21 augustus vier jongeren bij de woning gezien. Aan de Kanaalweg is de voordeur opengebroken. Het is niet bekend of daar spullen zijn meegenomen.

Drie inbraken op donderdag

Donderdag 20 augustus waren er drie inbraken op een avond/nacht. Aan de Leiendijk en Blankenslaan-Oost werd een voordeur opengebroken, maar daar is verder niemand het huis ingegaan. De derde inbraak die donderdag was wel raak. In een 2-onder-1 kap woning aan de Raadhuisstraat zijn volgens de politie 'goederen weggenomen' en werd ook een zwarte Volkswagen Up gestolen.

Weekend nog twee

Afgelopen weekend was het ook raak. Toen waren er twee inbraken in Hoogeveen. Aan de Jos van Aalderenlaan werd een deur geforceerd met een breekijzer en aan de Van Galenstraat is een raam opengebroken. Bij beide inbraken werd niets buitgemaakt.

De politie vindt het aantal inbraken opvallend. "Het zijn er meer dan we willen zien", zegt een woordvoerder. De politie wil met het Facebookbericht vooral buurtbewoners alarmeren om goed op te letten. "Enerzijds qua preventie, alles afsluiten als je van huis weggaat, anderzijds voor extra alertheid op personen in de buurt."