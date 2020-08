Jarenlange celstraffen voor malafide autohandel in Hoogeveen

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste eind juli tegen de mannen celstraffen tot vier jaar en vier maanden. Volgens de rechter hebben de mannen met hun criminele organisatie bewust de fiscus misleid, waardoor zij op onterechte wijze miljoenen euro's winst maakten. Zij kochten auto's van Nederlandse leasemaatschappijen op om deze vervolgens door te verkopen. Dit mag binnen Europa zonder dat daarvoor btw hoeft te worden afgedragen, maar dan moet het kopende bedrijf in dat land wel btw afdragen.

Katvangbedrijven

Het Hoogeveens autobedrijf verkocht aan tientallen zogenaamde autobedrijven in West-Europa. Maar in werkelijkheid waren dit geen echte bedrijven maar zogenoemde katvangers. De auto's gingen stuk voor stuk naar Berlijn en werden doorverkocht zonder dat btw werd afgedragen. Dat wisten de autohandelaren in Hoogeveen en zij speelden hier volgens de rechter een actieve rol in. De mannen zeiden dat ze altijd te goeder trouw te hebben gehandeld, maar dat gelooft de rechter niet.

Dit blijkt uit diverse WhatsApp gesprekken waarin werd gesproken over de katvangbedrijven. Zodra de katvangers bij de belastingdienst in beeld kwamen, omdat ook daar geen btw werd betaald, doekten zij op. Die werden vervangen door nieuwe katvangbedrijven. Ook bij het bekijken van de camerabeelden van het bedrijf was te zien hoe de fiscus werd getild. Binnen het bedrijf werd gebruikgemaakt van stempels van de katvangbedrijven, die op de vrachtbrieven werden gezet alsof de auto's daarnaartoe gingen.

Aantasting economisch verkeer

In de handel is het gebruikelijk dat deze stempels door de kopende bedrijven bij ontvangst worden gezet. De rechter tilt met name zwaar aan de witwaspraktijken. "Het witwassen van crimineel geld vormt een bedreiging voor de legale economie en tast de integriteit van het financiële en economische verkeer ernstig aan", aldus de rechter. De belastingdienst is flink benadeeld. De schade bedraagt grofweg 15 miljoen euro en komt allemaal op de schouders van de betalende burger terecht.

Eis te laag

De mannen hebben in het proces geen openheid van zaken gegeven. De fraude duurde vier jaar lang tot eind 2017. De mannen waren in die tijd door de belastingdienst gewaarschuwd dat zij mogelijk zakendeden met vermoedelijke katvangers. De betalingen gingen contant, waardoor op grote schaal werd witgewassen. Er werd volgens de rechter 'gemakkelijk' geld verdiend ten koste van de staatskas. Dit kan niet worden afgedaan met een lichte straf. Zeker niet omdat ook verboden wapens bij deze mannen zijn aangetroffen.

Korting van 1 maand

De eis van het OM werd door de rechter te licht bevonden. Toch krijgen de mannen een strafkorting van 1 maand, omdat de zaak niet binnen twee jaar is afgedaan. Het OM eiste voor de onderneming een boete van een half miljoen euro. Die straf is wel door de rechter overgenomen en opgelegd. Twee medewerkers van het bedrijf moeten later nog voor de rechter verschijnen. Het illegaal verdiend geld wordt op een later tijdstip op deze autohandelaren verhaald.

Het OM eiste eerder ook nog een boete van 50.000 euro voor de mannen. Met het oog op de ontneming die er nog aankomt, vond de rechter het niet opportuun beiden ook nog een boete op te leggen.

