Drenthe telt 16 nieuwe coronabesmettingen in een week

De meeste nieuwe besmettingen zijn in de gemeenten Meppel en Assen. Vergeleken met een week eerder neemt het aantal coronapatiënten weer wat toe. Toen waren er nog 13 gevallen.

Het totaalaantal besmettingen in Drenthe staat nu op 604. Er zijn geen nieuwe ziekenhuisopnames en doden geregistreerd. Dat aantal ligt nog op 119 opnames en 41 doden.

Sinds vorige week wordt er in Drenthe ook meer getest op het coronavirus. Vermoedelijk heeft dat te maken met de teststraat in Meppel, die vorige week woensdag open ging. Vrijdag werd daar door de GGD Drenthe nog opgeschaald, omdat meer mensen dan verwacht getest wilden worden.

Landelijk minder besmettingen

Landelijk gezien heeft het coronavirus volgens de laatste weekcijfers nog eens 32 mensen in Nederland het leven gekost, een verdubbeling van het aantal meldingen ten opzichte van een week eerder. Ook het aantal ziekenhuisopnames is toegenomen. Ziekenhuizen meldden 84 opnames van coronapatiënten. Dat waren er 34 meer dan in de vorige weekcijfers.

Het aantal vastgestelde besmettingen is afgelopen week juist gedaald. Het RIVM kreeg 3.588 meldingen binnen over positieve testresultaten, 425 minder dan de week daarvoor. Toen was voor het eerst na een wekenlange stijging ook al sprake van een lichte daling van het aantal nieuwe besmettingen.

Drenthe telt minste besmettingen

De provincie Drenthe is in absolute en relatieve zin nog altijd de provincie met de minste besmettingen. Per 100.000 inwoners zijn hier 3.2 nieuwe coronagevallen bijgekomen. De eerstvolgende provincie is Friesland (37 nieuwe besmettingen, 5.7 per 100.000).

In de provincie Zuid-Holland zijn de meeste besmettingen vastgesteld: 1.120. Relatief gezien is Noord-Holland 'koploper' met 34.7 besmettingen per 100.000 inwoners (Zuid-Holland telt 30.2 per 100.000).