Dijkgraaf Hunze en Aa's deelt kennis met Mozambique: 'Morele verantwoordelijkheid'

Als dijkgraaf bij het waterschap Hunze en Aa's is Geert-Jan ten Brink niet alleen in Noordoost-Drenthe en Oost-Groningen te vinden. Af en toe reist hij ver buiten het werkgebied van zijn waterschap om de helpende hand toe te steken. Zo is hij net terug van een verblijf van twee weken in Mozambique.

"Te veel en te weinig water op de verkeerde momenten", vat Ten Brink bij het Radio Drenthe-programma Cassata de problemen van het Afrikaanse land samen. "Als het te droog is, is er geen drinkwater. En als er overstromingen zijn, is het de vraag hoe je het dichtbevolkte gebied veilig kan houden."

Het is niet voor het eerst dat Ten Brink voor zijn werk in Afrika opduikt. Zo was hij ook al te vinden in Burkina Faso. "Als waterschappen doen wij vooral aan kennisoverdracht. Want we hebben in Nederland natuurlijk enorm veel ervaring met watersystemen."

'Ogen uit je kop schamen'

Ten Brink vindt het belangrijk dat Nederlandse waterschappen ook over de landsgrens kijken. "We hebben een morele verantwoordelijkheid om onze kennis een heel klein beetje beschikbaar te stellen voor mensen die het heel wat minder hebben. Je moet je de ogen uit je kop schamen als je daar kritiek op zou hebben. We doen geen gekke dingen. Als we met onze kennis kunnen bijdragen om bijvoorbeeld de watersystemen in Mozambique op orde te krijgen, dan is dat een verrekt mooie kennisoverdracht."

Een van de projecten waarbij Hunze en Aa's de afgelopen jaren een ondersteunende rol speelde, was het betrekken van de lokale bevolking bij de problemen met de waterhuishouding in hun eigen woonwijk. Het project is volgens Ten Brink geslaagd. "In het voorjaar van 2023 is er heel veel regen gevallen en de wijken waar is ingegrepen, is het helemaal goed gegaan. Er waren geen overstromingen en er zijn geen mensen omgekomen als gevolg van wateroverlast."

De dijkgraaf omschrijft Mozambique als 'een land in opbouw'. "Het is een vroegere Portugese kolonie en tot midden jaren 90 heeft er een burgeroorlog plaatsgevonden. Je ziet de afgelopen jaren dat mensen vanwege de armoede naar de stedelijke gebieden trekken. Dan ontstaan er wijken zonder infrastructuur en begint de ellende. Wat dus echt opgepakt moet worden, is het onderhoud van hun systemen. Daar zijn we heel druk mee bezig en gelukkig zijn er heel veel mensen die willen meewerken."

Vrouwen met baby op rug

Ten Brink is onder de indruk van de helpende handen ter plaatse. "En dan vooral van de hardwerkende dames die de sloten schoonmaakten. Soms met hun baby nog op de rug. Dan krijgt zo'n kind tussendoor een stukje brood en moeke gaat weer vrolijk verder", vertelt hij. "Ondanks de armoede zien ze ook perspectief. Het lijkt heel weinig als je 1,45 euro per dag verdient, maar daarmee komt lokaal wel een economie op gang. En wordt het veiliger in de woonwijk. Dat geeft mij ook de kracht om weer door te gaan."

Eerder bleek de aanpak in Burkino Faso eveneens aan te slaan. "Ook daar maken bijvoorbeeld lokale mensen sloten schoon. En dat heeft z'n vruchten afgeworpen." Achter de schermen is diplomatie nog belangrijker, benadrukt Ten Brink. "Zo ben ik met onze ambassadeur en de minister van Infrastructuur van Mozambique het gesprek aangegaan over de middelen die via de ambassade komen." En niet zonder succes: "Er komt 25 miljoen beschikbaar voor de komende 5 jaar vanuit Nederland en Mozambique."