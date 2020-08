Wasberen ontsnapt in dierenpark Wildlands

In dierentuin Wildlands in Emmen zijn vijf wasberen ontsnapt. Vermoedelijk zijn de dieren weggelopen. Het gaat om vijf wasberen, die sinds vorige maand in het park verbleven. In totaal heeft Wildlands 21 wasberen.

"We zijn er in de loop van vorige week achter gekomen", legt woordvoerder Hanneke Wijshake uit. "We hebben het vermoeden dat de dieren nog op het Wildlands-terrein zijn."

Extra maatregelen

Vorige maand kreeg het park elf wasberen uit Limburg, waar ze in het wild werden gevangen. Via Stichting AAP in Almere zijn ze in Wildlands terechtgekomen. De ontsnapte dieren horen bij die nieuwe groep. Hoe de vijf wasberen het verblijf wisten te verlaten, is nog niet duidelijk. "We zijn nu aan het kijken hoe dat kan. We hadden voor hun komst al maatregelen genomen in het verblijf, maar gaan nu kijken of we nog extra maatregelen moeten nemen."

Stichting AAP en de dierenambulance zijn op de hoogte gesteld van de ontsnapping. Tot die tijd blijven de andere wasberen voor de zekerheid binnen. Er staan zogeheten vangkooien verdekt opgesteld in het park, in de hoop dat de wasberen daar vanzelf weer inlopen. "We lopen nu niet rond om ze te vangen, dat heeft namelijk geen zin. Ze zijn namelijk vooral in de schemering en 's nachts actief", besluit Wijshake.

