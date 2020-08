Dirk-Siert Schoonman geïnstalleerd als dijkgraaf van WDODelta

Dirk-Siert Schoonman is vandaag geïnstalleerd als nieuwe dijkgraaf van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Dat gebeurde door de Drentse Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma in Zwolle.

Schoonman (52) is benoemd voor een periode van 6 jaar. Hij volgt de in augustus vorig jaar overleden Herman Dijk op. Piet Zoon nam in de afgelopen periode de functie van dijkgraaf waar.

De nieuwe dijkgraaf was tot voor kort heemraad bij Waterschap Vallei en Veluwe en heeft zitting in het dagelijks bestuur van de Unie van Waterschappen, met energie, waterkwantiteit en watersysteem in zijn portefeuille. Hij is ook melkveehouder geweest en was als bestuurder actief bij land- en tuinbouworganisaties.

