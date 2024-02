De Week van Drenthe: Zeven jaar cel geëist in Yorneo-zaak en niet-werkende wolvenrasters

Een eis in de Yorneo-zaak, de route die koning Willem-Alexander gaat afleggen in Emmen en wolfwerende rasters die niet goed blijken te werken. Het kwam deze week allemaal voorbij in Drenthe. Een terugblik.

Zeven jaar cel. Die straf moet de 20-jarige Jermaine S. uit Emmen krijgen, als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt. Hij wordt door het OM gezien als de leider van een jeugdbende en zette kwetsbare jongeren aan tot het plegen van overvallen. Vorig jaar mondde zo'n overval uit in de dood van een 26-jarige begeleidster in jeugdinstelling Yorneo in Emmen. De rechtbank doet in maart uitspraak.

Koning langs de pleinen

Koning Willem-Alexander en zijn familie beginnen Koningsdag in Emmen op het Noorderplein. Dat maakte de gemeente Emmen dinsdag bekend. De stadspleinen in de binnenstad vormen een rode draad, want die worden stuk voor stuk aangedaan. Burgemeester Eric van Oosterhout is enthousiast over de route. "De koning wandelt zowel door het oude als het nieuwe deel van het centrum. En onderweg is er voldoende ruimte voor toeschouwers om het bezoek van de koning van dichtbij te volgen."

Het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen is vorig jaar opnieuw gedaald in Drenthe, blijkt uit cijfers van het CBS. Die teruggang was vooral te merken in de gemeenten Westerveld en Coevorden. Tegen de trend in werden juist meer nieuwe huizen gebouwd in de gemeenten Meppel, Midden-Drenthe en Tynaarlo. Een belangrijke oorzaak voor de terugloop van de nieuwbouwwoningen is het trage afgeven van vergunningen voor bouwlocaties.

Problemen met de bescherming tegen de wolf in Drenthe. Want verplaatsbare wolvenrasters met vijf of zes draden werken onvoldoende in het leefgebied van de wolvenroedel in het Drents-Friese Wold. Dat is de uitkomst van een vergadering van de Drentse wolvencommissie. In een maand tijd wist vermoedelijk een wolf acht keer door een goedgekeurd wolvenraster met draden heen te komen.

