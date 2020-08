Automobilist kijkt dood in de ogen door roekeloze tegenligger

"Ik had net zo goed dood kunnen zijn", zegt de 42-jarige Michiel Weisbeek. In de nacht van zaterdag op zondag werd hij op de N34 van de weg gereden. Dat gebeurde vlak bij Odoorn.

"Mijn vriendin en ik waren lekker naar de sauna in Bad Nieuweschans geweest", vertelt de nog steeds aangeslagen Weisbeek tegen RTV Noord. "We waren op weg naar huis, met een lekker muziekje van Dire Straits op de radio, en ik zie ineens een auto met groot licht de bocht uit zeilen, mijn weghelft op. Niet een klein beetje, maar helemaal."

"Hij reed heel hard", vervolgt Weisbeek. "Ik rij zelf dertigduizend kilometer per jaar, dus dat kan ik aardig inschatten. Ik denk dat hij wel 140 kilometer per uur reed."

Over de kop

Weisbeek, een geboren Groninger die onlangs van Stadskanaal naar Hollandscheveld verhuisde, haalt terug wat er vervolgens gebeurde: "In een split-second besloot ik de berm in te rijden. Toen zag ik de koplampen voorbij flitsen, vervolgens ben ik weer op de weg terechtgekomen en aan de andere kant in de berm geraakt. Daar ben ik over de kop geslagen - volgens de politie twee keer - en in de sloot tot stilstand gekomen."

'Wat ik écht niet begrijp, is dat degene die dit veroorzaakt heeft gewoon doorgereden is", zegt Weisbeek verontwaardigd. "Hij of zij moet hebben gezien wat er met ons gebeurde. Daar kan ik met mijn hoofd niet bij."

Getuigen

Er reden vlak na het ongeluk vier of vijf auto's voorbij, voordat er twee automobilisten stopten om Weisbeek te helpen. Hij is op zoek naar getuigen die mogelijk gezien hebben wat er gebeurde.

"Ik was alleen WA-verzekerd, dus zo lang er geen dader is, krijg ik niets. Maar dat vind ik niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat deze persoon nooit meer zoiets uithaalt. Hoe het nu met mij is? Ik heb nog steeds een splijtende hoofdpijn, maar ik leef nog, en daar ben ik ontzettend dankbaar voor."