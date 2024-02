Beau Greaves en Jarno Bottenberg winnen Dutch Open Darts in Assen

Net als vorig jaar stond Greaves tegenover de Nederlandse Aileen de Graaf in de finale. Waar Greaves het vorig jaar nog af moest leggen tegen De Graaf, was ze haar Nederlandse tegenstander dit jaar te slim af en won ze met 5-1 de Dutch Open Darts 2024.

7000 darters

Assen was dit weekend dé darthoofdstad van de wereld. Bijna 7000 darters kwamen naar de 51e editie van de Dutch Open in De Bonte Wever. Op het open darttoernooi kunnen amateurs en professionals tegen elkaar strijden. "Een 'once in a lifetime experience' als je dan als amateur zo ineens naast een grootheid staat", volgens Paul Engelbertink, directeur van de Nederlandse Dart Bond.