Drentse paradarter verbaast zichzelf op Dutch Open Darts: 'Overmand door emoties'

Paradarter Albert Lubbelinkhof overtrof zijn eigen verwachtingen op de Dutch Open Darts in Assen. De darter uit Coevorden verwachtte hooguit één leg te winnen, maar won er uiteindelijk twee.

Dat Lubbelinkhof het lukte twee legs te winnen, was een verrassing voor de paradarter. Dit najaar werd zijn tweede been geamputeerd en belandde hij in een rolstoel en dat vraagt om een heel andere manier van darten, waardoor hij zijn kansen laag inschatte. Dat vertelde hij tegen RTV Drenthe in aanloop naar het toernooi. "Ik kan weer lopen", zegt nu hij grappend.

'Heel blij'

Maar de humor terzijde, het binnenhalen van één leg betekende al veel voor Lubbelinkhof. "Ik was heel blij en werd overmand door emoties." De winst zat er daarna niet in. "Ik verloor met 3-2, toen was het gebeurd."

Niet alleen de manier van gooien is anders vanuit een rolstoel, de hele wedstrijd kost veel meer inspanning, merkte Lubbelinkhof . "Ik heb gemerkt dat het paradarten heel zwaar is met een rolstoel. Telkens op en neer, met je rolstoel over die vloerbedekking. Ik ben conditioneel wel zwak, dus dat viel wel tegen. Maar ik heb van de hele happening genoten."

Paradarten promoten

Na het interview met RTV Drenthe in aanloop naar de Dutch Open Darts is de Coevordenaar overspoeld met reacties. "Heel veel media hebben contact met me opgenomen. Q-Music, NPO Radio 2, Hart van Nederland. Ik werd bij de wedstrijd zelfs herkend."