Zoveelste droge periode nekt bedreigde vlinders

De zomer begon redelijk mild en de hoop was toen dat er niet voor de derde keer zo heet en droog zou worden. Droog en heet werd het toch en dat heeft flinke gevolgen gehad voor de vlinders in heel Nederland. Uit tellingen blijkt dat de situatie voor een aantal bedreigde soorten kritiek is geworden, liet De Vlinderstichting vandaag weten.

Nagenoeg verdwenen

Het alarmerende bericht komt voor Stefan Pronk, ook werkzaam bij Landschapsbeheer Drenthe, niet als een verrassing. "We zien het al een paar jaar gebeuren. De droogte en de klimaatverandering hebben grote gevolgen. Als het bijvoorbeeld gaat om de komma- en heivlinder dan is het echt bar slecht. Ik heb een aantal beheerders van Drentse gebieden gesproken. Zij hebben dit jaar op sommige plekken geen enkele komma- of heivlinder meer gezien. Dan zijn ze er nagenoeg verdwenen."

Minder planten

Ook de veenvlinders staan onder druk. "Het veenhooibeestje, een van de bedreigde veenvlinders, kiest voor een specifiek leefgebied, zoals het Fochteloërveen. Maar het Fochteloërveen verdroogt. We hebben in Drenthe een belangrijke rol om ze te beschermen, omdat ze op andere plekken in Nederland al zijn verdwenen. Maar dat vergt grote ingrepen in het landschap", zegt Pronk.

Het aantal veenhooibeestjes is de afgelopen decennia enorm gekelderd. Van de eerst algemeen voorkomende vlinder in Nederland leven er nu nog vier populaties, alleen in Drenthe.

"In plaats van water snel afvoeren moeten we ervoor zorgen dat we water beter vasthouden", geeft Pronk aan. "Door de lage grondwaterstand verdroogt de vegetatie. De planten waar vlinders de nectar vandaan halen, waar ze eitjes afzetten en waar de rupsen van eten, die verdrogen. Ook gewone bermplanten zie je minder."

Versnipperde natuur

"Door de versnipperde natuur zijn de vlinders niet in staat om zich te verplaatsen naar een andere plek", zegt Pronk. "De verbinding tussen gebieden vraagt daarom om aandacht. Dat is niet alleen iets voor natuurbeschermers, dat moeten we met elkaar doen, ook met boeren en bewoners."

"Gelukkig zie ik dat het bewustzijn groeit", aldus Pronk. "Ik krijg als medewerker van Landschapsbeheer Drenthe steeds vaker vragen van mensen die in hun eigen omgeving iets willen doen voor vlinders. Er zijn meer bewonersinitiatieven waarbij bloemenweides worden aangelegd en fruitbomen worden geplant."

Vuurvlinder floreert

Aan de andere kant hebben sommige vlindersoorten juist baat gehad bij het weer van de afgelopen zomer. Er werden grote aantallen van het hooibeestje (een andere vlinder dan het veenhooibeestje), de kleine vuurvlinder, het bruin blauwtje en de kleine parelmoervlinder gezien. Deze vlinders zijn heel flexibel en kunnen goed in droge omgevingen leven. Maar deze soorten zijn in de minderheid vergeleken met de soorten die het moeilijk hebben.

Lees ook: