Hoogevener verhuurt huizen in Californië: 'Ik vind het erg voor mijn huurders'

De branden begonnen vorige week door 'dry lightning', onweer zonder regen. Dat onweer leverde 22 losse branden op die in twee dagen tijd zijn samengekomen tot één grote brand. "Toen was het afwachten", zegt Pot. Zo'n 65.000 mensen moesten worden geëvacueerd.

Inmiddels zijn van de drie huizen die Pot verhuurt in de omgeving twee geëvacueerd. Volgens Pot ligt een van zijn huizen op twee kilometer afstand van een 'hotspot', een plek waar het vuur oplaait. Toch heeft Pot inmiddels goede hoop.

Het zijn voor mij huizen, het is voor mijn huurders een thuis. Mijn huurders zijn allemaal goede mensen" Rolf Pot

Terugdringen bosbranden begonnen

"Op dit moment is het redelijk gunstig, omdat het weer meezit. Vorige week was het volledig buiten controle", aldus Pot die na al die jaren prima Nederlands spreekt. "Het was afwachten om te zien welk huis bespaard zou blijven en welke niet. Toen was het echt een puinhoop." Door middel van percentages wordt aangegeven hoeveel van de bosbranden onder controle zijn en hoeveel nog niet. Twee dagen geleden was het volgens Pot nog 0 procent, inmiddels is dat opgelopen naar 8 procent.

"Ik hoor de vliegtuigen en dat is goed." Pot refereert aan de vliegtuigen met blusmiddelen. De vliegtuigen kunnen weer de lucht in, omdat de lucht helder is. "Daarom is er zoveel vooruitgang geboekt de laatste twee dagen." Ook staat de wind volgens Pot gunstig. "De wind blaast de branden naar de kust, dat is wel gunstig want dan doven ze."

Pot zelf zit niet heel erg in om zijn huizen, maar meer om de bewoners. "Het zijn voor mij huizen, het is voor mijn huurders een thuis. Mijn huurders zijn allemaal goede mensen."

Rolf Pot in Santa Cruz (Rechten: Eigen foto)

'Ik overleef het wel'

Zijn eigen woning wordt niet direct bedreigd door de bosbranden. "Ik woon in het dorp Santa Cruz en de branden zijn hier nu zo'n tien kilometer vandaan."

Toch zal het voor Pot financiële gevolgen hebben als een van zijn huizen afbrandt. In 1992 kocht hij een van zijn eerste huizen voor 170.000 dollar, dat huis is inmiddels 1,1 miljoen dollar waard. Hij heeft ze allemaal zelf opgeknapt en krijgt 'goede huren' binnen. "Ik overleef het wel. Zelf zit ik om het financiële niet in. Wel over de mensen die zoveel verloren hebben."

Het is voor het eerst dat Pot bosbranden meemaakt. "Ik heb dit nog nooit meegemaakt in een gebied van vijftig à zestig kilometer. Niet hier, dit is wel uniek. Volgens mensen hier is het voor het eerst in honderd jaar."

Ernstige branden

Ondanks dat de branden betrekkelijk ver bij het woonhuis van Pot zijn, merkt hij aan alles dat de branden ernstig zijn. "Je kan niet buiten zijn, mensen lopen met mondkapjes tegen de brandlucht. Sommige mensen proberen het, maar de meeste mensen blijven binnen. Het is riskant, 'code red'. Het is hier wel gevaarlijk qua luchtvervuiling. Daarom zie je ook niet veel mensen buiten."

Pot heeft enorm te doen met de omgeving. "De oude Redwood Groves die al jaren bestaat is volledig afgefikt. Het historische bezoekerscentrum is gewoon weggevaagd."

Haar schoenen waren volledig verschroeid, maar dat deerde haar niet. Ze ging de volgende dag weer boven op de berg dieren halen" Rolf Pot

'Veel mensen zijn goed bezig'

"Mijn buurvrouw heeft in de gebieden rondgereden en ze zegt dat je het niet meer herkend. Een soort apocalyps. Dat is de nieuwe realiteit en het zal nog een poosje doorgaan", zegt Pot. Maar hij ziet het beste in mensen naar voren komen. "Een vriend van mij is met een groepje vrijwilligers in de bossen geweest om dieren te redden en hij zei: 'ik hield het een uur vol. Daarna kon ik niet meer ademhalen'."

Maar dat is niet het enige. "Ook hoorde ik een verhaal over een mevrouw, ze had een paard gered dag ervoor en haar schoenen waren volledig verschroeid, maar dat deerde haar niet. Ze ging de volgende dag weer boven op de berg dieren halen. Veel mensen zijn goed bezig."

"Er zijn nu 1.500 brandweermensen waar normaal zo'n 10 of 20 duizend brandweermannen nodig zijn. Omdat er zoveel branden zijn hebben we maar beperkt mankracht. Ook daarom zijn er nu net brandweermensen uit Arizona aangekomen. Nu gaat het wel de goede kant op. Ze hebben een brede strook om de vuren heen gelegd als een soort firebreak. Dat moet het vuur tegenhouden."

"Santa Cruz is met 60.000 mensen veilig", zegt Pot. "Dat ziet er goed uit. Ik ben redelijk optimistisch."

Hoogeveen

In Hoogeveen is Pot dit jaar nog niet geweest, toch komt hij wel regelmatig deze kant op. "De laatste paar jaren, sinds mijn vader is overleden, kom ik zo'n drie keer per jaar in Hoogeveen, omdat mijn moeder daar nog woont." Maar de pandemie houdt hem nu tegen. "Kerst was de laatste keer dat ik erheen mocht. Het is steeds moeilijker veilig heen en weer te vliegen vanwege het coronavirus, maar ik kom dus nog wel regelmatig."

Ooit koost Pot zelf voor een bestaan in de Verenigde Staten. "Ik kwam hier dus met 25 dollar in de zak. Ik ben heel handig en ben aan het werk gegaan voor het Leger des Heils, die hebben een kamp hier in de bergen. Daar heb ik 17 jaar voor gewerkt. Dat was heel leuk, daar heb ik veel geleerd."

"Dat heb ik voortgezet met mijn eigen business, Rolfs Home Repair, en voordat ik er erg in had kwam ik mensen tegen die wel hun huizen wilden verkopen. Dat was in een periode dat het nog betaalbaar was. Je koopt een laddertje en een truckje en mensen zeggen dan: 'laat maar zien wat je kunt', en dat ging heel goed."