Maker documentaire over 'Buurvrouw Roos' uit Assen wint prijs: 'Dit laat de positieve kant van social media zien'

Documentairemaker Pieter Busman heeft The Best Social Media Awards gewonnen voor de beste positieve impact. Busman maakte een documentaire-serie over zijn 'Buurvrouw Roos' uit Gieten, die zich vaak alleen en onbegrepen voelt. "Roos is een groot onderdeel van deze prijs."

Twee jaar geleden kwam het eerste deel van de documentaire over zijn buurvrouw online. Busman leerde Roos kennen toen hij ook in Gieten kwam wonen, tegenover haar. Elke ochtend stond ze aan zijn deur voor een praatje en al gauw ontstond er een bijzondere vriendschap waaruit de serie voortkwam. "De documentaire vertelt het verhaal van een buitenbeetje. Dat is Roos", legde Busman destijds uit. "Zij past eigenlijk heel moeilijk in de maatschappij."

Mooie kant van social media

Dat hij onder andere hiermee nu de publieksprijs van The Best Social Media Awards heeft gewonnen in de categorie positieve impact, is voor Busman een grote eer, zegt hij. "Dat wat ik met Roos heb gemaakt laat ook de positieve kant van social media zien. De documentaire heeft veel begrip opgeleverd voor Roos, die best wel ongewoon in de maatschappij is. Social media heeft ook een slechte kant, maar dit is een hele mooie kant. Daar ben ik van gaan houden."

Met zijn documentaire en TikTok-video's wil Busman een breder thema aanstippen. "Ik wil buitenbeentjes een gezicht geven, omdat ik weet dat er heel veel mensen zijn die met zulke gevoelens struggelen. Ik ken het zelf ook van vroeger", refereert Busman naar zijn verleden waarin hij gepest werd op school. "Ik heb nu veel rust gevonden, ik ben gegroeid en ben anders naar de wereld gaan kijken. Dat gun ik anderen ook.