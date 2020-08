Verdachte steekpartij azc Hoogeveen blijft vastzitten

De 41-jarige man die op 16 mei werd opgepakt omdat hij een medebewoner van het asielzoekerscentrum in Hoogeveen zou hebben neergestoken, blijft de komende tijd in de cel. Dat bepaalde de rechtbank in Assen vandaag. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag.

De geboren Jordaniër heeft het slachtoffer volgens het Openbaar Ministerie met een stanleymes in zijn hals en hoofd, ter hoogte van zijn oor, gestoken. De verdachte heeft verklaard dat hij dat deed om zichzelf te verdedigen. "Hij moest dit doen, want de ander probeerde hem te wurgen. Dat heeft hij meteen na zijn aanhouding al verklaard", zei advocaat Anis Boumanjal, die de asielzoeker bijstaat.

Geen getuigen

De mannen kwamen op de avond van 16 mei bij elkaar om iets te bespreken, vertelde Boumanjal. Waarom het daarna zo uit de hand liep, is onduidelijk. Omdat er niemand bij het steekincident was, wil de advocaat het slachtoffer als getuige horen. De rechtbank gaf hem daar toestemming voor.

Boumanjal vroeg de rechtbank ook om zijn cliënt vrij te laten, zodat hij de inhoudelijke behandeling later dit jaar in vrijheid kan afwachten. De officier van justitie was tegen. Uit onderzoek blijkt volgens hem dat het letsel dat het slachtoffer aan zijn hals heeft opgelopen dodelijk had kunnen zijn.

'Negatief in het nieuws'

De officier zei erbij dat de samenleving ook geschokt zou zijn als een verdachte van zo'n ernstig delict voor de strafzaak wordt vrijgelaten. Dat heeft er volgens hem ook mee te maken dat het azc in Hoogeveen de laatste tijd vaker negatief in het nieuws is vanwege geweldsincidenten.

De rechtbank was het daarmee eens. "Bovendien wordt meneer verdacht van een delict met een mes en is er de laatste tijd juist veel beroering in de samenleving vanwege dodelijke steekpartijen", aldus rechtbankvoorzitter Monte van Capelle. Het zou daarom volgens de rechtbank niet uit te leggen zijn als de 41-jarige man nu zou vrijkomen.

De strafzaak wordt naar verwachting in november behandeld.

