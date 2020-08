Geldezels wezen man aan als ronselaar in omvangrijke phishingzaak

Klik nooit op de link in een sms of email (Rechten: RTV Drenthe)

Een 21-jarige Groninger heeft volgens het Openbaar Ministerie een niet onbelangrijke rol gespeeld in een omvangrijke cybercrimezaak. Een van de slachtoffers was een ondernemer in Noord-Nederland die hierdoor 1,1 miljoen euro kwijtraakte.

Dinsdag verscheen de 21-jarige op de eerste openbare zitting in deze zaak. Het betrof een niet inhoudelijke behandeling en ging met name over het voorarrest van de man. In de cybercrimezaak, waarbij onder meer sprake was van phishing, werden maar liefst negentig geldezels aangehouden en aan de tand gevoeld. Een deel van hen wees de 21-jarige Groninger aan als hun ronselaar.

De Groninger haalde hen over hun bankrekening beschikbaar te stellen. Op deze manier maakten zij zich (onbewust) schuldig aan fraude. Geldezel spelen lijkt onschuldig en lucratief, maar de gevolgen zijn groot. Hun rekening is niet alleen geblokkeerd, maar het is hen ook onmogelijk gemaakt om een nieuwe bankrekening te openen. Daarnaast maken zij kans op een strafblad.

Onverbeterlijk door blijven gaan

De Groninger werd in februari aangehouden en ondervraagd over zijn rol als ronselaar. Zijn telefoon werd doorgelicht. Daaruit bleek dat de man zich ook bezighield met software om bijvoorbeeld phishingmails te versturen. Toch kwam hij direct weer op vrije voeten en kreeg hij zijn telefoon mee. In mei werd de man opnieuw opgepakt. Het bleek dat hij na zijn vrijlating door was gegaan met cybercrimepraktijken. Er zou onder meer een sms-bom zijn verstuurd naar honderden mensen met een betalingsverzoek van hun zogenaamde zorgverzekeraar. Door een link aan te klikken kreeg de verstuurder beschikking over de bankgegevens.

Weer aan de studie

Ook werden slachtoffers overgehaald ter verificatie 0,01 cent over te maken met een betaallink. Ook op die manier nam de verdachte de controle over van de online bankomgeving van de slachtoffers. Het geld werd gestort op de rekeningnummers van de geldezels en vervolgens witgewassen. Uiteindelijk rolden zestig aangiftes binnen, waaronder de gedupeerde ondernemer. De advocaat van de Groninger vroeg de rechtbank de man voorlopig vrij te laten. De 21-jarige had zich ingeschreven voor een studie en wilde in september hieraan beginnen. De boeken waren al besteld en betaald.

Organisatorisch probleem

Dit verzoek werd niet ingewilligd. De kans op herhaling is groot, zo bleek eerder al toen de man in februari werd vrijgelaten. Hij blijft in elk geval vastzitten tot de volgende (waarschijnlijk niet inhoudelijke) zitting in november. Zolang het coronavirus rondwaart wordt de uiteindelijke rechtszaak nog een organisatorisch probleem met het oog op de zestig gedupeerden, zei de rechter. De zaken tegen de geldezels worden apart behandeld. Het onderzoek naar mogelijke kopstukken in deze zaak, loopt nog zei de officier van justitie.

