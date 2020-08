Grote uitgaven en een slinkende spaarpot: zo staat Tynaarlo er financieel voor

De financiële problemen ontstaan onder meer omdat in 2015 een aantal taken, zoals jeugdzorg, van het Rijk naar de gemeenten is overgeheveld. Ook de gemeente Tynaarlo worstelt met de begroting van het komende jaar. "Als we niets doen, dan staat Tynaarlo er niet goed voor", meent wethouder financiën Hans de Graaf.

Reservepot leegeten

Het reservepotje van de gemeente Tynaarlo kan nog zo'n twee tot drie jaar mee. Volgens De Graaf mag er niet minder dan drie miljoen euro in de pot zitten. Toch worden de reserves aangetast. Zo werd er in 2019 een tekort van drie miljoen euro in de zorg opgevangen uit de reservepot.

De grote vraag is hoe dit wordt aangevuld? Tot nu toe verdient de gemeente geld door grond te verkopen, maar er komt een punt dat er geen grond meer is om te verkopen in de gemeente Tynaarlo. Er moeten structurele maatregelen komen en daarvoor is tijd nodig. Zo vindt de wethouder.

Jeugdzorg is grote kostenpost

Eén van de grote kostenposten voor de gemeente is jeugdzorg. "Bijna tien procent van de jongeren in Tynaarlo krijgt een vorm van jeugdzorg", vertelt De Graaf. "Dat is gegroeid de laatste aantal jaren. Als je het financieel vertaalt hadden we in 2017 1,5 miljoen euro tekort ten opzichte van de ontvangen Rijksmiddelen. Dat is opgelopen naar 3,4 miljoen euro in 2019. Dat geeft wel aan dat het onhoudbaar dreigt te worden."

Tynaarlo wil de kosten drukken door meer in te zetten op preventie. Wat jeugdzorg betreft is dat "de problemen die op de gemeentelijke schouders liggen, teruggelegd moeten worden bij de ouders", meent De Graaf. Dus: wat is er nodig dat de ouders weer de opvoedkundige taken op zich nemen?

Het vroegtijdig signaleren van problemen moet hierbij helpen. "Als er huurachterstanden zijn, is dat al een signaal dat er iets speelt. Of als er langdurig werkloosheid of schuldenproblematiek is, dat zijn allemaal signalen waarop je tijdig moet acteren en tijdig moet voorkomen dat het verder escaleert. Heel vaak zie je dat dat soort omstandigheden mede oorzaak zijn van dat ouders hun taken niet meer goed kunnen organiseren."

Van alle uitgaven in de jeugdzorg komt volgens De Graaf 70% van partijen buiten de gemeente. Denk dan aan huisartsen en bijvoorbeeld rechtbanken. "Daar hebben we geen invloed op, maar als één van de maatregelen hebben we nu praktijkondersteuners die als een soort intermediair werken tussen huisartsen en gemeenten. Om te voorkomen dat kinderen heel snel in zware zorg terechtkomen." De Graaf wil problematisch gedrag van kinderen op tijd kunnen signaleren, bijvoorbeeld op school. Daarvoor moet een betere samenwerking met scholen tot stand komen. Hierover lopen volgens de wethouder al gesprekken.

Financiële middelen drogen op

De tekorten die er in de jeugdzorg zijn, worden opgevangen door onder andere de kavelverkoop van de gemeente. "Dat kunnen we misschien nog twee of drie jaar. Dan is het spaarpotje opgedroogd", legt de wethouder uit. "Daarom moeten we de begroting over drie jaar structureel sluitend hebben."

De bedragen waarmee de gemeente de reservepot aandikte, komen niet meer terug. Er moet zorgvuldig gewerkt worden om minimaal drie tot vier miljoen euro achter de hand te houden. Of dat gaat lukken is de vraag. Om het potje toch te kunnen aanvullen, moet er volgens De Graaf gekeken worden naar de begroting. "Dat moet secuur worden georganiseerd, zodat er weer geld in de reserves terechtkomt. Maar dat is nu niet aan de orde."

Dat de financiële middelen opdrogen is niet nieuw. In 2016 waarschuwde de toenmalig wethouder van financiën, Nina Hofstra, voor tekorten het jaar daarop. Nu, vier jaar, later kampt Tynaarlo nog steeds met oplopende tekorten en een reservepot waar nu nog geld uitgehaald wordt om de tekorten op te vangen.

Had de gemeente niet eerder maatregelen moeten nemen? "We hadden, zoals veel gemeenten, verwacht dat het Rijk zou erkennen dat het Rijk ons een onmogelijke opdracht heeft meegegeven", meent wethouder De Graaf. Hij doelt op het overhevelen van taken zoals jeugdzorg die in 2015 werden overgeheveld van het Rijk naar de gemeente. "Lange tijd werd verwacht dat het Rijk haar verantwoordelijkheid zou nemen. Er is veel gelobbyd in Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG)-verband, dan verwacht je dat het wat oplevert. Dat was niet zo." Heeft de gemeente dan niet te lang gewacht tot het Rijk zou ingrijpen? Volgens de financiënwethouder heeft de gemeente niet stilgezeten. Een aantal maatregelen is genomen, zoals het hebben van de praktijkondersteuners. Dit levert geld op, meent De Graaf. "Ook zijn er maatregelen die geen geld opleveren, daar moeten weer nieuwe maatregelen voor komen. Dat heeft gewoon z'n tijd nodig."

In 2015 nemen gemeenten taken als jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen over van de Rijksoverheid. Hiermee zijn gemeente verantwoordelijk voor deze gedecentraliseerde overheidstaken die nu op lokaal niveau uitgevoerd worden. Het idee is dat door de concentratie van uitvoeringstaken in het sociaal domein, waar jeugdzorg en Wmo onder vallen, gemeenten qua voorzieningen beter kunnen aansluiten bij de vraag. Daarnaast dragen de gemeenten de risico's wat, zo stelt het Centraal Plan Bureau, voor een doelmatigere uitvoering zorgt. Voor 2015 werden veel regelingen uitgevoerd door organisaties zoals het UWV die geen risico lopen.

Meer verantwoordelijkheid voor gemeenten

"Ze zeggen dat wat het Rijk in 2015 heeft overgedragen, dat kunnen gemeenten veel beter en veel goedkoper", legt de wethouder uit. "Je ziet dat dat al gelijk gekort is op alle budgetten." Toch zie je in de jaarcijfers van 2015 dat Tynaarlo 6,1 miljoen euro in de plus staat. Dat was onverwacht veel, meende het college van B&W destijds. Op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), één van de taken die door het Rijk aan de gemeente is overgedragen, hield de gemeente zelfs 1,4 miljoen euro over. Volgens financiënwethouder De Graaf is dat in het verleden vaker gebeurd. "Wanneer taken van het Rijk naar de gemeenten gaan, merk je in eerste instantie dat mensen in de meest letterlijke zin hun weg naar het loket moeten vinden. Op het moment dat die weg gevonden is, zie je de roep om voorzieningen toenemen."

De afgelopen jaren hebben meerdere gemeente moeite gehad met de budgetten binnen het sociaal domein op orde te houden. De Graaf is er echter van overtuigd dat zijn gemeente 'op een moment' de taken kan doen met de Rijksbudgetten. "Maar niet op het tempo dat het Rijk dat bedacht heeft." De wethouder haalt Denemarken erbij. Daar zouden ze een vergelijkbaar traject zijn doorgegaan en daar hadden ze tien jaar nodig om het goed te organiseren. Hier in Nederland had het ook gekund, meent hij. Het Rijk had de budgetten in een meerjarig traject moeten over laten gaan.

Corona-effecten

Bovenop de al te verwachten tekorten komen ook nog onverwachte kosten, zoals kosten als gevolg van het coronavirus. Dorpshuizen en sportverenigingen hebben het moeilijk doordat ze nauwelijks tot geen inkomsten hadden toen zij moesten sluiten. "Voor de verenigingen is het natuurlijk heel erg, maar het is relatief overzienbaar. Wel heb ik het idee dat die effecten zich binnenkort in de volle omvang zullen openbaren", meent De Graaf. Ondanks het geringe geld dat de gemeente heeft, zegt De Graaf dat "het wel de insteek is om deze dorpshuizen en sportverenigingen te ondersteunen".

Ook had de wethouder een enorme toename in de schuldhulpverlening en een toename van mensen die aanspraak zouden doen op het minimabeleid. Toch is dat op dit moment niet zo ver. Er bestaat een kans dat dat nog gaat komen.

Een tweede lockdown zal niet alleen ondernemers en bewoners van de gemeente pijn doen, maar ook de gemeente zelf. "Ondernemers zullen omvallen. Er komt meer leegstand, dus minder onroerendezaakbelasting. Meer uitkeringen vanuit de bijstand. Meer minimabeleid. Meer schuldhulpverlening. Dat soort sferen ga je dan wel merken."

Kostbare projecten

Ondertussen heeft de gemeente de afgelopen jaren een aantal grote projecten opgepakt, zoals het realiseren van een woonwijk in Vries-Zuid, de ontwikkeling van het Prins Bernhardhoeveterrein in Zuidlaren en het verder ontwikkelen van het centrum in Eelde. Het zijn projecten waar veel geld in omgaat. Sommige projecten lopen al jaren, maar de realisatie ervan laat lang op zich wachten.

Heeft de gemeente niet te veel projecten aangepakt? De Graaf: "Die plannen moeten toekomstbestendig zijn. Je moet er voldoende geld voor opzij zetten. Als je veel projecten hebt, betekent dat ook veel risico." De gemeente heeft volgens de wethouder voldoende geld opzij gezet om het risico op te vangen. "Op dit moment hebben we voldoende geld in de begroting gereserveerd om die projecten adequaat uit te kunnen voeren.

2,5 miljoen euro bezuinigen

Dat er iets moet gebeuren om de tekorten terug te draaien, is wel duidelijk. Om meer geld binnen te krijgen is het een optie om de onroerendezaakbelasting (ozb) te verhogen. Het is een optie, maar De Graaf geeft aan dat hij dat niet graag doet. "Maar het is denk ik onvermijdelijk. Tynaarlo heeft een heel hoog voorzieningenniveau en één van de laagste ozb-tarieven in de provincie. De vraag is of dat nog houdbaar is." Toch benadrukt de wethouder dat welke maatregel er ook gaat komen - of het de verhoging van het ozb-tarief is of iets anders - het altijd wel ergens pijn gaat doen

Keuzes moeten nog gemaakt worden

Een sluitende begroting, gaat dat lukken? Volgens De Graaf is het geen vraag: "Het moet lukken! Binnen drie jaar willen we structurele lasten, structureel kunnen dekken." De wethouder hoopt dat wanneer er een nieuw college komt de bouwstenen voor een structureel sluitende begroting kan worden overdragen.

Op dit moment wordt er gewerkt aan een pakket van maatregelen om de bezuinigen van 2,5 tot 3 miljoen het aankomende jaar te halen. Aanstaande vrijdag presenteert de ambtelijke werkgroep een plan aan het college. Daar komen een aantal maatregelen uit. Dit pakket wordt later aan de raad gepresenteerd en op basis daarvan zullen er keuzes wat betreft de nieuwe te nemen maatregelen worden gemaakt. Op die manier hoopt de gemeente de financiële situatie van Tynaarlo te verbeteren. Op 3 november moet de begroting vastgesteld worden.