Schuur van visvereniging aan Baggelhuizerplas doelwit van vandalen

"De laatste paar maanden rijd ik altijd naar de club met de vraag of er weer iets vernield is", zegt Johan Huitema van de NNVV. Vanaf maart is er al tien keer overlast geweest op het terrein van de club. Naast vandalisme is er ook al eens diefstal gepleegd.

'Een en al vandalisme'

"Gisterochtend kwam ik hier aan en ik zag meteen dat de regenpijpen bij het washok er niet meer aanzaten", zegt Huitema. Hij somt op wat hij aantrof: "De tl-buizen waren eraf getrokken, waterleidingen losgemaakt en zelfs de waterkraan was gesloopt. Vervolgens liep ik verder en trof ik het opslaghok zonder deurtjes aan. Die hadden ze uit de scharnieren getrokken. Kortom, een en al vandalisme."

Het is niet de eerste keer dat Huitema zo'n ontdekking doet. Al sinds maart gebeurt dit bijna wekelijks. "We hebben het gevoel dat we hier sinds de uitbraak van corona last van hebben. Misschien dat jongeren zich vervelen nu ze niet naar de disco of de kroeg kunnen. Hiervoor speelde dit vandalisme niet."

Camerabeelden

Huitema weet dat het om jongeren gaat, want de club heeft twee jachtcamera's op het terrein hangen. Daarop zijn beelden gemaakt van de groep van ongeveer tien jongens en meisjes. "We schatten ze in op een leeftijd van ongeveer 14 tot 18 jaar. Ze komen ook op de fiets hierheen. Dat zegt misschien ook iets over de leeftijd."

"De groep komt vooral 's nachts in het weekend bij de vijver hangen. Rond 5 uur 's ochtends vertrekken ze weer, terwijl ze naast afval flessen sterke drank en lege wietzakjes achterlaten. Dan ben je telkens weer een half uur bezig met opruimen", zegt Huitema.

Duizenden euro's schade

De club heeft drie keer aangifte gedaan en de politie is ermee bezig. Ondertussen kan de visvereniging weinig doen. De schade loopt door al het vandalisme en de diefstal, waarbij een bosmaaier en een kettingzaag zijn meegenomen, in de duizenden euro's en dat is veel voor de club met tachtig leden.

"Waarom moet er zo nutteloos iets gesloopt worden", vraagt Huitema zich af. "Als ze hier gewoon zouden zitten, zou er niks aan de hand zijn. Dan wil ik ze zelfs wel een biertje brengen, als ze de boel maar niet gaan slopen."