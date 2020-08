De Wolden beducht voor bezuinigingen Hoogeveen

Gemeente De Wolden houdt de ontwikkelingen in Hoogeveen goed in de gaten (Rechten: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

De Wolden en Hoogeveen werken ambtelijk samen in de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen (SWO). Ook op die samenwerking moet worden bezuinigd, adviseren de informateurs die het financiële beleid in Hoogeveen onder de loep namen.

Miljoenen

"Voor de SWO voorzien wij een bijsturingsmogelijkheid in 2021 van netto 1 miljoen. Dit bedrag loopt in de jaren daarna verder op", valt te lezen in het rapport dat dient als routeschema naar een financieel gezond Hoogeveen.

Dat de SWO ter sprake zou komen in het Hoogeveense bezuinigingspakket komt in De Wolden niet als een verrassing. "Maar de problemen in Hoogeveen mogen ons niet raken", stelt wethouder financiën Jan van 't Zand. "We moeten de belangen van De Wolden goed bewaken. We hebben een ondersteunende adviseur die het in de gaten houdt."

Samenwerking

In de samenwerking tussen Hoogeveen en De Wolden hebben beide gemeenten een stem in het te voeren beleid. De Wolden moet dus instemmen met bezuinigingsplannen uit Hoogeveen. "Forse ingrepen hebben ook consequenties voor De Wolden, maar we zitten er zelf bij", zegt Van 't Zand.

Wel zitten er straks nieuwe mensen aan de overlegtafel, nu Hoogeveen op zoek gaat naar een zakencollege. Van 't Zand weet dat er geen tijd is om elkaar uitgebreid te besnuffelen en hoopt dat er op dezelfde voet kan worden doorgewerkt. "Samenwerken gaat op basis van wederzijds vertrouwen."

SWO De Wolden Hoogeveen Sinds 1 januari 2015 werken de ambtelijke organisaties van De Wolden en Hoogeveen samen in de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen (SWO). Beide gemeenten kunnen hun eigen beleid voeren. De SWO moest vooral zorgen voor lagere kosten en een betere kwaliteit. Er werken zo'n 700 mensen. Hoogeveen draait op voor zo'n 70 procent van de kosten, De Wolden voor 30. Dit jaar werkte de SWO met een begroting van 61,4 miljoen euro. Voor Hoogeveen vormen de kosten van de SWO een kwart van de totale uitgaven.

