Waarom zijn er zoveel straatnamen met -Loo in Bargermeer?

Het Oude Loo in Bargermeer is één van de voorbeelden (Rechten: Google Streetview)

In de wijk Bargermeer in Emmen zijn een hoop straatnamen waar 'Loo' in voorkomt. Hoge Loo, Groene Loo, Looweg... 'Waarom is dat eigenlijk?', vroeg Philip van Loon uit Emmen zich af.

Hij stuurde zijn vraag in naar Zoek het uit!, en wij gingen op zoek naar het antwoord.

Volgens Arja Olthof van het Huus van de Taol stamt het woord Loo af van het Germaanse woord Lauhaz. "Dat betekent zoveel als bos op een hoge zandgrond en daar hadden en hebben wij er natuurlijk veel van." De naam Loo komt ook veel in plaatsnamen voor, zoals Grolloo en Dwingeloo. "Mensen gingen al vroeg in de geschiedenis bij dit soort bossen in de buurt wonen, omdat er ruimte was voor akkers."

Loofbos

Het ging hierbij vaak om loofbos. "Een goede plek om te wonen", legt Olthof uit. Drenthe is de langst bewoonde provincie van Nederland en daar begonnen de eerste nederzettingen. "Uit de overblijfselen uit die tijd blijkt dat je in de jaren 800 tot 1000 al dingen tegenkomt die verwijzen naar het latere Loo."

Of de straatnamen met Loo in Bargermeer verwijzen naar een loofbos van vroeger, is niet duidelijk. "Er zijn vaak commissies die verantwoordelijk zijn voor het bedenken van straatnamen", vertelt Olthof. "Wat wel geinig is over Emmen: uit Angelslo kun je afleiden dat het te maken heeft met bos."