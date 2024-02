Een bij elkaar gelijmde vaas als krachtig symbool voor leven met en na kanker

Wat hebben een gelijmde vaas en iemand die met kanker te maken heeft met elkaar te maken? Niks, zou je misschien denken. Maar bij het Toon Hermans Huis Drenthe in Hoogeveen denken ze daar anders over. Sinds vandaag heeft deze vaas een symbolische waarde in het inloophuis.

"Ik vind de vaas zoals-ie nu is een stuk mooier. Er zit nu een stuk meer kracht in", zegt gastvrouw Martine van Leeuwen, terwijl ze tevreden naar de blauwe vaas met gouden barsten kijkt.

Aan diggelen

De diagnose kanker is hard. Niet alleen voor de patiënt zelf, maar ook voor geliefden om diegene heen. Op z'n zachtst gezegd heeft de ziekte behoorlijk wat impact op het leven. "Als het ware valt je hele leven in diggelen", vertelt Van Leeuwen.

In aanloop naar Wereld Kankerdag op zondag 4 februari daagde IPSO (landelijke organisatie die inloophuizen voor kankerpatiënten ondersteunt) inloophuizen uit om met verhalen te komen over hoe kanker ook positieve dingen heeft gebracht in het leven.

Vaas

Al snel vergeleek gastvrouw Van Leeuwen het leven van iemand met kanker met die van een gebroken vaas. "Je moet echt weer proberen om alle brokstukken bij elkaar te rapen. Want niets is meer vanzelfsprekend. En daar moet jij dan weer een geheel van zien te maken."

Nadat het Toon Hermans Huis een mooie vaas aangeboden kreeg, begon een pittige klus. Want zomaar een vaas kapotslaan is best spannend. "Toen dat achter de rug was, hebben we gekeken hoe we de brokstukken weer aan elkaar konden lijmen zodat er weer een vaas ontstond."