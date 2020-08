Regenboogsymposium voor betere acceptatie van LHBTI-ers in Drenthe

Er moet in Drenthe meer acceptatie komen voor LHBTI-ers. Dat vindt voorzitter Jaap de Jonge van de Stichting Asser Regenboog Alliantie. Om dat te bereiken organiseert de stichting in oktober een speciaal Regenboogsymposium voor Drentse bedrijven, organisaties en overheden.

Met het symposium wil de stichting meer begrip en bewustwording creëren voor genderidentiteit en seksuele diversiteit in Drenthe. Er komen lezingen en workshops om mensen meer kennis te geven over hoe je binnen de organisatie beter om kunt gaan met LHBTI-vrijwilligers of -medewerkers.

Tolerantie versus acceptatie

Volgens De Jonge gaat het in Drenthe al best goed wat betreft de omgang met lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI), maar kan het altijd nog beter.

De rechten zijn op papier vastgelegd, maar dat betekent volgens hem niet dat ze in de maatschappij al helemaal geaccepteerd worden. "Wat je vaak ziet, is dat er tolerantie is in plaats van acceptatie. Dat zijn twee heel verschillende dingen. Je hoort vaak dat mensen zeggen dat ze het prima vinden als mensen LHBTI zijn, maar dat ze het liever niet zien", vertelt De Jonge. "Tolerantie vind ik daarom een heel negatief woord. Acceptatie is echt anders, dan word je omarmd en hoor je erbij."

Sociale acceptatie

De provincie Drenthe draagt het predicaat 'regenboogprovincie' en alle twaalf gemeenten 'regenbooggemeente'. Daarmee maken de provincie en gemeenten zich sterk voor de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI-ers.

Juist die sociale acceptatie blijft volgens De Jonge nog wat achter. "In de (top)sport durven weinig mensen uit de kast te komen, op scholen kunnen nog niet alle docenten er echt mee omgaan en in de zorg hoor je nog genoeg verhalen van ouderen die weer terug de kast in gaan", vertelt De Jonge.

'Kom liever alleen'

Daarom moet er volgens de stichting meer bewustwording gecreëerd worden binnen bedrijven, organisaties, verenigingen en overheden. Het moet volgens hem niet uitmaken wat voor geaardheid iemand heeft, als iemand zijn of haar werk maar goed doet.

"Het is voor werkgevers totaal niet interessant met wie jij het bed deelt. Maar ik ken voorbeelden van bedrijfsfeestjes waarbij aan LHBTI'ers nog steeds wel wordt gevraagd of ze alleen willen komen, niet samen met hun partner. Dat vind ik onbegrijpelijk."

Regenboogweek

Het Regenboogsymposium vindt plaats op 8 oktober in De Nieuwe Kolk in Assen, tijdens de jaarlijkse Regenboogweek. In die week wordt aandacht gevraagd voor de positie van LHBTI-ers in de samenleving.

Vanwege het coronavirus kunnen dit jaar de meeste activiteiten niet doorgaan, behalve het symposium. Toegang is gratis, maar vanwege de coronamaatregelen is er wel een maximum van honderd personen. Opgeven kan via de website van de Regenboogweek Assen.