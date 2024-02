Dementie-afdeling Heidehiem sluit definitief: 'Soms is de werkelijkheid snoeihard'

De dementie-afdeling van woonzorglocatie Heidehiem in Emmen sluit definitief. Eerder deze maand ging de cliëntenraad niet akkoord met de sluiting van dementie-afdeling De Olmen, maar na een aantal gesprekken met het bestuur gaan de raad toch overstag.

De voornaamste reden van de sluiting is het personeelstekort en onvoldoende belangstelling voor de afdeling, wat zorgt voor financiële problemen. "Het bestuur geeft aan dat er te weinig aanmeldingen zijn voor zorg. Ik kan dit niet controleren, dus ga ervan uit dat dit klopt", zegt Henk Klaver, voorzitter van de cliëntenraad.

Alles in goede banen leiden

"Wij werden pas in november vorig jaar ingelicht dat dit plan op tafel lag, want hier is het bestuur al sinds mei mee bezig. Wij waren daar boos over, maar na drie keer kwaad worden is het de vierde keer ook wel klaar", zegt Klaver.

Afgelopen vrijdag kwam de raad tot de conclusie dat het toch beter is om de afdeling te sluiten. "We hadden als eis dat voor iedere bewoner individueel een sociaal verhuisplan wordt gemaakt. Hierin moet staan wat alle afspraken zijn met de bewoners en hoe de verhuizing in zijn werk gaat", aldus Klaver.

Die eis heeft het bestuur toegezegd en daarmee was de knoop voor het sluiten van De Olmen doorgehakt.

Emotionele teleurstelling

Op dit moment zijn er twaalf bewoners in De Olmen, terwijl er plek is voor achttien. Klaver: "Negen van hen hebben zonder protest ingestemd met de verbeterde plannen, maar er zijn altijd mensen die zich er wel tegen verzetten. Op een bepaald moment moet je gewoon knopen doorhakken."

De cliëntenraad vindt het voor de cliënten teleurstellend dat sluiting nodig is. "Soms is de werkelijkheid snoeihard. Dan kunnen we emotioneel en vanuit compassie en betrokkenheid wel iets vinden, maar zijn andere krachten gewoon sterker", zegt Klaver, daarmee doelend op het gebrek aan personeel en de korte wachtlijst.

Samen uit, samen thuis

Zorggroep Tangenborgh (waar Heidehiem onder valt) doet er alles aan om de bewoners als groep naar een nieuwe locatie te verhuizen. Daarbij wordt gedacht aan verpleeghuis De Bleerinck in Emmen.

Het zorgpersoneel ondervindt volgens Klaver geen nadelen van de sluiting. "Niemand krijgt ontslag, alle mensen worden meegenomen. Zij kunnen dan terecht in andere locaties die vallen onder zorggroep Tangenborgh."