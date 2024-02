Roep om uitgebreidere controle op wapenbezit: 'Hoe belangrijk vind je een mensenleven?'

De controle op wapenbezit zou uitgebreider moeten dan nu vaak gebeurt. Dat stellen vier Nederlandse politiebonden. Aanleiding voor hun oproep is de dubbele moord in Weiteveen. De verdachte in deze zaak, Richard K., had volgens het OM geen vergunning voor de wapens die hij gebruikte.

De huidige politiecapaciteit is te beperkt om grondige controles uit te voeren, licht Albert Springer uit Eext toe. Hij is vicevoorzitter van NPB, een van de betrokken bonden. "Het is bij de politie constant keuzes maken", vertelt hij.

Agenten houden nog wel toezicht op wapenvergunningen, maar dat gebeurt minder uitgebreid dan eigenlijk zou moeten. Als er niks verandert, is 'het wachten op het volgende incident', vreest Springer. "Hoe belangrijk vind je een mensenleven?", vraagt hij zich af.

Tijd voor een gesprek

Meer politiemensen met meer tijd kunnen een betere inschatting maken van mogelijke gevaren. "Je drinkt een bak koffie en leert iemand beter kennen", zegt Springer.

In de zaak-Weiteveen onderzoekt de politie of ze de wapenvergunning van Richard K. niet had moeten intrekken. Ook bestaan twijfels of de politie hem afgelopen jaar wel in de gaten hield, schrijft het AD . De krant bracht de oproep van de vier bonden vanochtend naar buiten.

Training

In de praktijk beschikken vooral jagers en leden van schietverenigingen over een of meer wapens. Ze zijn gebonden aan regels, vastgesteld in een vergunning. Op gezette tijden moeten deze legale wapenbezitters hierop worden getoetst door de politie. Maar volgens Springer is 'even de papieren laten zien' niet genoeg. "Dan controleer je iets waarvan je wist dat het er al was."

Trek je tijd uit voor een gesprek, "dan hoor je echt wat er gebeurt", stelt Springer. "Je ziet bijvoorbeeld snel of een wapen en munitie gescheiden zijn opgeborgen. Maar aan al die andere dingen, kom je niet toe."

Hij pleit voor het trainen van politiemensen, zodat ze potentieel gevaar beter kunnen inschatten. "Aandacht, tijd en rust zijn nodig. Niet de kans om elk moment weggeroepen te worden."