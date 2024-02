Asser stadshart wordt bouwput: 'We moeten even door de zure appel heen'

Aan goede bereikbaarheid van de winkels is met deze ingrijpende herinrichtingsoperatie ook zeker gedacht, zegt Ten Oever. Zo is de miljoenenklus 'zeer bewust' in twee fases opgeknipt. En ook al wordt er nu in de Kruisstraat stevig gegraven, winkels blijven via speciale bruggetjes bereikbaar.

Niet in één keer op de schop

"Je kunt met zo'n project niet alles in één keer over de kop halen. Dus tot aan de TT willen we zover mogelijk met het werk in de Weiersloop, de Kruisstraat en de Marktstraat komen. Daarna hopen we de boel daar voor het eind van dit jaar klaar te krijgen, zodat we in in 2025 de Oudestraat, de Oude Molenstraat en de Gedempte Singel bij de kop kunnen pakken."

Winkeliersclub MKB Retail Assen is blij met de metamorfose. "Want het geeft onze binnenstad toch weer een prachtige boost. Als je kijkt hoe enthousiast de bezoekers allemaal op de herinrichting van het Koopmansplein hebben gereageerd, dan verwachten we hier ook heel veel van. Het eindplaatje ziet er prachtig uit, en tot die tijd is het behelpen", zegt bestuurslid Jelle Vanderveen. "En overlast is altijd vervelend, maar het is ergens goed voor."