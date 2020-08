Bijna 100.000 euro voor 16 kleine musea om coronaproof te worden

Keramisch museum Goedewaagen is een van de musea die geld krijgt (Rechten: RTV Drenthe/Lydia Tuijnman)

Zestien kleinere musea in Drenthe krijgen geld van het Kickstart Cultuurfonds. Dat fonds is een initiatief van de BankGiro Loterij en een groot aantal private fondsen, om de cultuursector financieel te steunen.

De Drentse musea krijgen gezamenlijk bijna 100.000 euro. Een mooi bedrag, maar niet voldoende, zegt Platform Drentse Musea. "Laat ik vooropstellen dat we heel blij zijn met deze donatie", zegt coördinator Iris Bierenbroodspot. "De musea hebben zich heel flexibel opgesteld en allerlei aanpassingen gedaan. Met deze donatie kunnen ze wel coronaproof worden."

Coronamaatregelen

Het geld is ook bedoeld om aan alle coronamaatregelen te voldoen. "Denk bijvoorbeeld aan aanpassingen van de publieke ruimte, om anderhalve meter afstand te kunnen houden", legt Bierenbroodspot uit. "Ook kunnen ze modernere kassasystemen kopen. Verder kunnen ze tentoonstellingen of een educatieprogramma aanpassen en extra gastheren en -vrouwen inhuren, omdat sommige vrijwilligers in de risicogroep vallen."

Volgens Bierenbroodspot zijn er ook musea die buiten de boot vallen. Een van de voorwaarden van het cultuurfonds was dat het moest gaan om aanpassingen die nog niet doorgevoerd waren. "Twee derde van de musea had dat al wel gedaan. Veel hadden al kosten gemaakt en komen dus niet in aanmerking voor dit fonds."

'Lastig opstarten'

De kleine musea zijn blij dat ze weer bezoekers mogen ontvangen, maar het houdt nog niet over. "Het is lastig, omdat ze maar een beperkt aantal bezoekers mogen ontvangen", vertelt Bierenbroodspot. "Vaak hebben ze maar een derde van het normale aantal. Dat is heel lastig, zeker na drie maanden van flinke inkomstenderving."