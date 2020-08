Poppodium in Borger organiseert weer concerten: 'Veiligste zaal van Nederland'

"We mogen weer! Eindelijk", verzucht Henk Eggens van het poppodium. "En we kunnen ook weer. Dat is misschien wel het belangrijkste."

Podium verplaatst

Om open te kunnen moest Eggens zijn poppodium flink verbouwen. "Met de oude opstelling hadden we zaterdag maar twintig bezoekers kunnen ontvangen. Dankzij deze verbouwing is dat aantal nu veertig."

"We hebben de zaal eigenlijk een kwartslag gedraaid. Het podium staat nu tegen de lange zijde, we hebben theaterstoelen in de zaal geplaatst en het voormalig podium is nu ook een zitgedeelte."

Veilige 'tweetjes' en 'drietjes'

Het bouwen van een nieuw podium en het plaatsten van de stoelen was geen gemakkelijke klus. "Ik heb alle stoelen op een onderstel moeten plaatsen, zodat ik 'tweetjes' en 'drietjes' kan creëren. Voor het nieuwe podium heb ik veel spullen moeten huren, maar gelukkig krijgen we financiële steun voor die onderdelen."

Volgens Eggens is VANSLAG misschien wel de veiligste zaal van Nederland. "In deze opstelling én met het ventilatiesysteem dat nog maar twee jaar oud is, is het hier heel veilig. 3,5 keer per uur is de zuurstof in deze zaal volledig ververst."

Mondkapjes

Zaterdag trapt de pop- en rockband VanDerLinde uit Groningen af in Borger. Toch moeten de bezoekers braaf op hun stoel blijven zitten. "Daar heeft de band zich ook aan aangepast. We willen natuurlijk niet dat er continue opgesprongen wordt vanuit de stoel."

Het dragen van mondkapjes behoort ook nog tot de mogelijkheden. "Dat overwegen we wel, maar dan puur vanuit de veiligheid van de bezoekers. Als iemand zich daar beter bij voelt, dan faciliteren we dat. Iedereen moet zich super veilig voelen."

Uitverkocht

Wie zaterdag het concert nog wil bijwonen komt bedrogen uit, het is uitverkocht. "Dat ging heel snel en daar zijn we blij mee. We hopen dat dat ook met het resterende programma het geval zal zijn. Wij hebben er in ieder geval zin in", sluit Eggens af.