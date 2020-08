Werkstraf voor diefstal en inbraken in Gieten

Voor een diefstal en twee inbraken in juli 2018 in Gieten zijn drie mannen veroordeeld tot werkstraffen tot 120 uur, waarvan 50 uur voorwaardelijk.

De mannen uit Hoogersmilde (22), Musselkanaal (20) en Wervershoof (20) woonden in juli 2018 onder begeleiding in Gieten toen zij een soos en twee vakantiehuisjes overhoop haalden en goederen meenamen.

Geen braaksporen

De inbraken werden beraamd op de kamer van de oudste. De drie gebruikten harddrugs en gingen op pad. Eerder al hadden ze bij de soos in Gieten gezien wat er te halen viel. In de nacht van 16 juli trokken ze de achterdeur open. De drie maakten onder meer een PlayStation, tv en geld buit. De rechter vond diefstal bewezen, omdat er geen braaksporen zijn aangetroffen.

In het bos

In dezelfde periode drongen zij in Gieten ook een stenen en een houten vakantiehuisje binnen. In de ene woning kwamen ze binnen via een raampje, in de andere woning braken ze de deur open. Ze namen een gereedschapskist en een machete (kapmes) in een foedraal mee. De kist bleef achter in het bos, het lege foedraal werd op de kamer van een van de verdachten teruggevonden.

Beperking

De zaak kwam aan het rollen doordat een andere medebewoner van de drie liet merken dat hij wist wat er was gebeurd. De 20-jarige uit Wervershoof stapte toch maar naar de leiding van de instelling. Hij zei dat hij onder druk was gezet door de twee anderen. Die noemden dit onzin. De 20-jarige kreeg toch een lagere straf opgelegd, een werkstraf van 70 uur waarvan 40 uur voorwaardelijk, omdat de man door beperkingen beïnvloedbaar was.

Tijdsverloop

De officier van justitie eiste voor de drie een werkstraf van 180 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk. "Bij een eerdere behandeling van de zaak had ik geheid cel gevraagd. De mannen hebben nu 2,5 jaar moeten wachten en hebben hun leven gebeterd. Allen laten drugs liggen en hebben werk", zei ze. De rechter hield in de stafoplegging duidelijk meer rekening met het tijdsverloop in deze zaken.

Stichting Tintengroep, waar de soos onder valt, en een van de huisjeseigenaren vroegen een schadevergoeding van tezamen bijna 1000 euro. De drie moeten dit bedrag gezamenlijk ophoesten.