Boeren enthousiast over keverbank: 'Het is mooi om de verandering te zien'

"Ik heb de natuur onder druk van de overheid zien veranderen", vertelt Otto Willem Eleveld uit Hooghalen. Afgelopen vrijdag zaaide hij met steun van Drents Landschap op zijn perceel langs de grens van het Hijkerveld een keverbank in. "We lopen tegen grenzen aan. Op deze manier probeer ik daar een draai aan te geven."

Een keverbank is een verhoging in het landschap. Door een bodemmengsel van graspollen en kruiden en de verschillende hoogtes van de bodem, trekt de grond veel kevers en andere insecten aan. De keverbank maakt onderdeel uit van het Engelse Patridge-project, genoemd naar de populaire vogel de Patrijs. Met de aanleg van de bank worden namelijk niet alleen insecten lekker gemaakt, de vogels eten op hun tijd graag de insecten weer op.

Keverbanken in Drenthe

Vogelbescherming Nederland is aanjager van het project in Nederland. "Steeds meer boeren zien het als een effectieve methode en nemen het graag over", licht Lars Soerink van de Vogelbescherming toe. "Wat we ook merken is dat het initiatief veel waardering voor boeren oplevert. Door dit soort dingen te doen, bouwen ze aan een ander beeld van de sector."

Hoeveel Drentse boeren zijn aangeslagen op het initiatief durft Vogelbescherming niet te zeggen, maar dat het in de buurt aanslaat staat vast. "In Drenthe leven naar verhouding nog veel patrijzen. Het is altijd makkelijker om te voorkomen dat ze verdwijnen, dan om ze weer terug te halen als ze eenmaal weg zijn. Wij merken dat Drenthe, samen met Brabant, daarom één van de provincies is waar dit soort initiatieven voor het behoud ervan snel opgepakt worden."

Dit is een patrijs. Otto Willem Eleveld legde het dier vast op zijn akker.

Dit is een patrijs, Otto Willem Eleveld legde het dier vast op zijn akker. (Rechten: Otto Willem Eleveld)

Resultaat boeren initiatieven merkbaar

Ook Willem Drenthen heeft bij Oranjedorp samen met natuurwerkgroep Oranjedorp, Agrarische Natuur Drenthe en Landschapsbeheer Drenthe een kleine oase voor de vogels gecreëerd. "Eigenlijk mist hier alleen nog een bankje, want het is hier zo mooi en dan kan ik genieten van het uitzicht" grapt hij. "Maar dan jaag ik de vogels ook meteen weer weg, dus ik denk niet dat die er nog komt."

Naast een keverbank heeft hij een vijver en een uitgebreide bloemenrand van bij elkaar zo'n 65 are. Zijn oase ligt er sinds april en hij merkt al meteen verschil. "Er zitten hier al veel eenden en krekels in, maar helaas trok het ook meteen vossen. Ik zag er van de week nog eentje oversteken, genieten! Maar het zou wel zonde zijn als die net zo'n koppeltje patrijzen aanvalt."

Ondanks dat de keverbank er in Hooghalen pas net staat, ziet ook Eleveld de laatste jaren de vogelvariatie enorm toenemen. "Ik heb bijvoorbeeld de Veldleeuwerik weer terug, de bosrietzanger zit hier. Heel veel gele kwikstaarten en graspiepers. Zo kun je nog wel even doorgaan. Het is mooi om die verandering te zien."

Vanuit financieel oogpunt 'domme' keuze

"Wie in het rood staat, kan niet groen denken', las ik ooit ergens", vertelt Eleveld. "En ik denk dat dat ook echt zo is. Je hebt dan hele andere keuzes te maken om je hoofd boven water te houden, maar ik zie het wel toenemen."

"De subsidie is natuurlijk ook lang niet dekkend", vult Drenthen aan. "Het overgrote gedeelte van dit project heb ik betaald met eigen geld. Het kost mij zo'n 1000 euro per jaar. Als je het vanuit dat oogpunt bekijkt is het financieel een domme keuze."

Daarom moet het initiatief volgens Drenthen met dit soort projecten ook altijd vanuit de boeren zelf komen. Het moet ze niet worden opgelegd en het moet door inwoners wel gesteund worden. "Ik hoop wel dat als mensen dit zien, ze ook beseffen dat het niet gratis is", legt hij uit. "Als je een verandering wil doormaken, kan dat niet voor een habbekrats. Ik denk dat de landbouw wel meer subsidie nodig heeft om dit soort dingen te creëren."

